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19 июля 2019, пятница, 13:37 96
Политика 2019-07-19T13:46:48+03:00
Українські Новини
Визит Медведчука в Страсбург должена рассмотреть Генпрокуратура, - Разумков

Визит Медведчука в Страсбург должена рассмотреть Генпрокуратура, - Разумков

Посещение и переговоры украинских политиков в Европарламенте в среду, 17 июля, не были официальными от государства Украины.

Об этом заявил лидер политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков, в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", пишет "Новое время".

Он отметил, что визит Виктора Медведчука в Страсбург должен быть рассмотрен Генпрокуратурой Украины.

"В отношении генерального прокурора. К сожалению, у нас такой возможности сейчас нет. Уверен, что после 21-го (июля) в новом парламенте такая возможность у нас появится. Но для этого и прокурора, наверное, надо сменить", — сказал Разумков.

17 июля Европарламент посетили по меньшей мере две делегации — одна во главе с экс-президентом и лидером партии Европейская солидарность Петром Порошенко, другая — председателя политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука.

В пресс-службе ОПЗЖ сообщили, что Медведчук на заседании Европарламента представил "мирный план — план-концепцию урегулирования кризиса на юго-востоке Украины".

"Наш план-концепция имеет несколько основных принципов, и фундаментом его является то, что поставлена главная стратегическая задача — это вернуть людей, а не территории… В нашем плане это называется вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", — цитирует партия слова Медведчука.

Как сообщали Українські Новини, Виктор Медведчук не считает Россию агрессором и считает аннексированный Россией Крым украинским.

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