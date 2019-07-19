Візит Медведчука в Страсбург має розглянути Генпрокуратура, - Разумков

Відвідини і переговори українських політиків у Європарламенті в середу, 17 липня, не були офіційними від держави України.\r\nПро це заявив лідер політичної партії Слуга народу Дмитро Разумков, в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", пише "Новое время".\r\nВін зазначив, що візит Віктора Медведчука в Страсбург має бути розглянутий Генпрокуратурою України.\r\n"Щодо генерального прокурора. На жаль, у нас такої можливості зараз немає. Впевнений, що після 21-го (липня) в новому парламенті така можливість у нас з'явиться. Але для цього і прокурора, напевно, треба змінити", — сказав Разумков.\r\n17 липня Європарламент відвідали щонайменше дві делегації — одна на чолі з екс-президентом і лідером партії Європейська солідарність Петром Порошенком, інша — голови політради партії Опозиційна платформа — За життя Віктора Медведчука.\r\nВ прес-службі ОПЗЖ повідомили, що Медведчук на засіданні Європарламенту представив "мирний план — план-концепцію врегулювання кризи на південному сході України".\r\n"Наш план-концепція має кілька основних принципів, і фундаментом його є те, що поставлено головне стратегічне завдання — це повернути людей, а не території... В нашому плані це називається повернути Донбас в Україні, а Україну на Донбас", — цитує партія слова Медведчука.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Віктор Медведчук не вважає Росію агресором і вважає аннексированный Росією Крим українським.