Візит Медведчука в Страсбург має розглянути Генпрокуратура, - Разумков

Відвідини і переговори українських політиків у Європарламенті в середу, 17 липня, не були офіційними від держави України.

Про це заявив лідер політичної партії Слуга народу Дмитро Разумков, в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", пише "Новое время".

Він зазначив, що візит Віктора Медведчука в Страсбург має бути розглянутий Генпрокуратурою України.

"Щодо генерального прокурора. На жаль, у нас такої можливості зараз немає. Впевнений, що після 21-го (липня) в новому парламенті така можливість у нас з'явиться. Але для цього і прокурора, напевно, треба змінити", — сказав Разумков.

17 липня Європарламент відвідали щонайменше дві делегації — одна на чолі з екс-президентом і лідером партії Європейська солідарність Петром Порошенком, інша — голови політради партії Опозиційна платформа — За життя Віктора Медведчука.

В прес-службі ОПЗЖ повідомили, що Медведчук на засіданні Європарламенту представив "мирний план — план-концепцію врегулювання кризи на південному сході України".

"Наш план-концепція має кілька основних принципів, і фундаментом його є те, що поставлено головне стратегічне завдання — це повернути людей, а не території... В нашому плані це називається повернути Донбас в Україні, а Україну на Донбас", — цитує партія слова Медведчука.

Як повідомляли Українські Новини, Віктор Медведчук не вважає Росію агресором і вважає аннексированный Росією Крим українським.