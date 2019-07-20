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20 июля 2019, суббота, 07:15 720
Lifestyle 2019-07-20T07:15:01+03:00
Українські Новини
Вареники подешевели почти в два раза

Вареники подешевели почти в два раза

Вареники. Фото: facebook.com/Alexey Doroshenko
Вареники. Фото: facebook.com/Alexey Doroshenko

Вареники - популярное украинское блюдо, в тесто которого заворачивается самая разнообразная начинка. Вареники могут быть как соленые, так и с сладкие. Экономический дискуссионный клуб рассчитал сколько стоило в июне приготовить всеми любимые вареники.

Стоимость вареников с сыром (с расчетом на 35-40 штук)  - 76,01 гривен.

Стоимость вареников с капустой - 30,76 гривен.

Цена на вареники в июне. Фото: Экономический дискуссионный клубЦена на вареники в июне. Фото: Экономический дискуссионный клуб

На протяжении месяца цена на вареники с капустой уменьшилась на 42,8% или на 22,97 гривен на блюде. Также немного подешевели вареники с сыром -на 1,5%, или на 1,19 гривен на блюде.

За первое полугодие этого года стоимость приготовления вареников с капустой и сыром снизилась на 0,9% и 0,3% соответственно.

Помимо капусты и сыра, в тесто вареников можно заворачивать картошку, грибы, мак, рыбу, мясо, печень, ягоды и фрукты. А также можно делать разные комбинации: печень и сало, картошка и сыр, картошка и грибы, и многое другое.

Напомним, ранее эксперт рассказал о стоимости ингредиентов на вареники с мясом.

Также в марте цена на вареники с картофелем достигла 41,5 гривен.

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