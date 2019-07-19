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19 июля 2019, пятница, 12:45 296
Силовые структуры 2019-07-19T12:47:58+03:00
Українські Новини
Подозреваемого в организации убийства экс-мэра Тирасполя задержали

Подозреваемого в организации убийства экс-мэра Тирасполя задержали

Сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемого в организации разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

По данным ведомства, в мае в полицию обратилась жена пострадавшего с заявлением об исчезновении своего мужа и его автомобиля.

Обстановка в доме, где жил экс-мэр, была нарушена.

Тело погибшего со следами насильственной смерти полицейские нашли на территории нежилой постройки в Лиманском районе.

Позже выяснилось, что, зная о состоянии потерпевшего, подозреваемый - 56-летний уроженец соседнего государства - решил завладеть его имуществом, и, разработав план с тремя сообщниками, проник в дом чиновника и избил его, требуя деньги и ценности.

Не получив желаемого, потерпевшего связали, и в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили.

В данный момент подозреваемый в организации разбойного нападения и умышленного убийства арестован.

Данное событие квалифицировано по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса

Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления.

Как сообщали Українські Новини, в мае бывшего мэра Тирасполя нашли связанным и убитым в Одесской области.

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