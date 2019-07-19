ГПУ отправила Карплюку повестку о вызове, - Сарган

Генеральная прокуратура намерена вручить подозрение бывшему мэру Ирпеня (Киевская область) Владимиру Карплюку в пятницу, 19 июля.

Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передают Українськi Новини.

"Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевской области, только сплошная экономика", - говорится в нем.

Карплюка ждет ГПУ. Фото: Facebook/Сарган

Карплюка обязывают явиться в Генпрокуратуру 19 июля в 12:00 для обеспечения участия в получении сообщения о подозрении, объявлении подозрения в порядке, предусмотренном главой 37 Криминального процессуального кодекса, получения других процессуальных документов.

Генпрокуратура намерена сообщить экс-меру Ирпеня о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Ирпенского городского совета Киевской области Владимир Карплюк решил сложить полномочия со 2 августа для подготовки к выборам в Верховную Раду осенью 2019 года.