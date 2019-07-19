В трех городах Украины взорвали банкоматы

Неизвестные подорвали банкоматы в Киевском районе Харькова и в городе Люботине Харьковской области в пятницу, 19 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Сообщается, что в пятницу в полицию поступило 2 сигнала о взрывах банкоматов в 3:40 и в 4:20.

На место происшествия выезжали следственно- оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества.

Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине.

Сумма похищенных денежных средств устанавливается.

Никто из граждан не пострадал.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Кроме того, неизвестные в пятницу взорвали банкомат Приватбанка и похитили деньги в Новомосковске Днепропетровской области, сообщило Управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Банкомат стоял в магазине "Продукты" на улице Боженко.

Предварительно установлено, что злоумышленники запустили в банкомат газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат разорвало.

Похищенная сумма денег неизвестна.

Он скрылись на автомобиле BMW X5 черного цвета.

Сейчас трое подозреваемых задержаны.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Харькове 8 апреля ночью подорвали и ограбили банкомат, неизвестные в ночь на 10 мая взорвали и ограбили банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области.