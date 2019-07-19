В трех городах Украины взорвали банкоматы

Неизвестные подорвали банкоматы в Киевском районе Харькова и в городе Люботине Харьковской области в пятницу, 19 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nСообщается, что в пятницу в полицию поступило 2 сигнала о взрывах банкоматов в 3:40 и в 4:20.\r\nНа место происшествия выезжали следственно- оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.\r\nОсмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества.\r\nАналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине.\r\nСумма похищенных денежных средств устанавливается.\r\nНикто из граждан не пострадал.\r\nВещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.\r\nКроме того, неизвестные в пятницу взорвали банкомат Приватбанка и похитили деньги в Новомосковске Днепропетровской области, сообщило Управление Национальной полиции в Днепропетровской области.\r\nБанкомат стоял в магазине "Продукты" на улице Боженко.\r\nПредварительно установлено, что злоумышленники запустили в банкомат газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат разорвало.\r\nПохищенная сумма денег неизвестна.\r\nОн скрылись на автомобиле BMW X5 черного цвета.\r\nСейчас трое подозреваемых задержаны.\r\nСведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, после того, как в Харькове 8 апреля ночью подорвали и ограбили банкомат, неизвестные в ночь на 10 мая взорвали и ограбили банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области.