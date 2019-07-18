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18 июля 2019, четверг, 18:34 106
Общество 2019-07-18T18:34:48+03:00
Українські Новини
В Киеве первый температурный антирекорд: вода в Днепре резко похолодела

В Киеве первый температурный антирекорд: вода в Днепре резко похолодела

Температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С. Фото: ГосЧС Киева/Facebook
Температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С. Фото: ГосЧС Киева/Facebook

В Киеве в среду, 17 июля, зафиксирован первый температурный антирекорд нынешнего лета. Температура воды в реке Днепр в городской черте впервые после 27 мая стала ниже + 20° С. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, 17 июля среднесуточная температура воды была + 9,8° С и продолжает снижаться.

"Но лето продолжается, и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20° С", - добавили в обсерватории.

А тем временем, киевское водохранилище, которое еще называют Киевским морем, позеленело.

Днепр уже не первый год летом приобретает ярко-зеленый цветиз-за цветения водорослей.

Больше новостей о: Днепр аномальная температура Температура воды Антирекорд

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