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18 июля 2019, четверг, 18:04 130 Документ
Силовые структуры 2019-07-18T18:05:10+03:00
Українські Новини
Нацполиция продолжает расследование противоправных действий кандидата в депутаты Рады Рафальской

Нацполиция продолжает расследование противоправных действий кандидата в депутаты Рады Рафальской

Главное следственное управление Национальной полиции продолжает расследование уголовного производства по факту противоправных действий кандидата в народные депутаты, бывшего главы Совета адвокатов Киева Инны Рафальской.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"Сообщаем, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по факту совершения противоправных действий во время регистрации и деятельности Квалификацийно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева. По результатам досудебного расследования будет принято решение в соответствии с уголовным процессуальным законодательством", - говорится в ответе.

Вместе с тем, Нацполиция отметила, что другая запрашиваемая информация о деле содержит сведения, разглашение которых может негативно повлиять на ход расследования.

"Одновременно информируем, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса установлено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным", - отмечает Нацполиция.

Как сообщали Українські Новини, Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской.

Председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявляет, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.

По словам Рябенко, Инна Рафальская имела благосклонность координатора судебной реформы, бывшего заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова, была активным участником его рабочей группы, писала новую редакцию закона об адвокатуре.

Больше новостей о: Уголовное дело Расследование Нацполиция Адвокатура Инна Рафальская

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