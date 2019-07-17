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17 июля 2019, среда, 15:36 654 Документ
Силовые структуры 2019-07-17T17:15:03+03:00
Українські Новини
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в д

Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской

Национальная полиция активизирует досудебное расследование уголовного производства относительно злоупотреблений бывшего главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Верховной Рады Инны Рафальской.

Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации адвокатов.

В свою очередь, НААУ опубликовала ответ Генеральной прокуратуры о ходе расследования этого дела.

По данным ГПУ, 11 июля на оперативном совещании в Генпрокуратуре был заслушан вопрос о состоянии досудебного расследования в этом уголовном производстве.

По результатам совещания установлено, что задача по быстрому, полному и беспристрастному досудебному расследованию следователем не соблюдается.

Процессуальным руководителем принято решение инициировать перед руководителем органа досудебного расследования вопрос о замене следователя в связи с неэффективностью досудебного расследования.

В настоящее время это производство находится на контроле Генеральной прокуратуры.

Уголовное производство было открыто 22 августа 2016 по признакам преступлений, предусмотренных ч.3ст. 362, ч.2 ст.191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба НААУПресс-служба НААУ

Напомним, по словам главы Совета адвокатов Киева Петра Рябенко, Инна Рафальская имела благосклонность координатора судебной реформы, бывшего заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова, была активным участником его рабочей группы, писала новую редакцию закона об адвокатуре.

Как сообщали Українські Новини, председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявляет, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.

 

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