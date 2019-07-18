Зеленський доручив перевірити держдотації і дивіденди "Миронівського хлібопродукту"

Президент Володимир Зеленський просить правоохоронців перевірити дотації з державного бюджету і дивіденди одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ).

Про це він повідомив під час Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"Корупція в бюджетній сфері протягом 2017-2018: одному з найбільших агрохолдингів України, "Миронівському хлібопродукті", з держбюджету виділено майже 2,5 млрд гривень дотацій. Насправді він не потребує державної підтримки, тому що має прибуток. Хотів би звернутися до наших правоохоронних і антикорупційним органів: давайте перевіримо і порівняємо суму бюджетної допомоги і дивідендів", - сказав він.

ПАТ "Миронівський хлібопродукт" - вертикально інтегрований комплекс підприємств з виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, випускає куряче м'ясо під назвою "Наша ряба".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить правоохоронців розслідувати перерахування спецекспортерами оборонної сфери 30 млн доларів на рахунки офшорних компаній в 2014-2019 роках.

Раніше HeadHunter назвав МХП одним з найпривабливіших роботодавців українського агросектору.