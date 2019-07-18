Сегодня первая годовщина работы коррупционной схемы оценки недвижимости, за которой стоит депутат Яценко

Год назад 18 июля 2018 года Фонд государственного имущества запустил единую электронную базу отчетов об оценке недвижимости с платными электронными площадками для размещения информации, в которую оценщики обязаны вносить данные о произведенных оценках.\r\nБаза была введена согласно новациям Налогового кодекса.\r\nЗадекларированная цель - сформировать реальные цены на рынке оценки движимого и недвижимого имущества и исключить злоупотребления в этой сфере, которые приобрели масштабный характер.\r\nПосле этого оценщики были обязаны вносить информацию о произведенной оценке в эту единую базу, а нотариусы при регистрации сделок купли-продажи объектов должны проверять наличие отчета об оценке в базе.\r\nНо при этом, ФГИ сам не занимается внесением информации в базу, для этого он авторизирует специальные электронные площадки, то есть частных посредников.\r\nСейчас при ФГИ авторизированно 4 площадки:\r\n\r\nОценка онлайн\r\nПрофессиональная оценка\r\nЭкспресс-оценка\r\nРеестр оценка\r\n\r\nПлатить посредниками нужно дважды: сначала оценщику для внесения отчета в базу, а потом и нотариусу для проверки объекта.\r\nВначале это были сопоставимые суммы более 500 гривен для каждого.\r\nЧерез некоторое время после введения системы в секретариат Кабинета Министров и Минэкономики поступили многочисленные обращения об избыточности и необоснованности стоимости услуг авторизованных электронных площадок.\r\nА ряд СМИ, в том числе и издание "Наші гроші" заявили, введенная схема является коррупционной и предположила, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).\r\n Яценко свою причастность к данным компаниям опровергал.\r\n Затем систему изменили, подняв более, чем в 2 раза стоимость для оценщиков и снизив ее практически до нуля для нотариусов.\r\n Сейчас стоимость большинства услуги для оценщиков колеблется в диапазоне 900-1900 гривен за внесение 1 отчета в зависимости от стоимости объекта, для нотариусов - 1,2 гривны.\r\nКак сообщали Українські Новини, 23 млн гривен "заработали" фирмы-посредники на новой коррупционной схеме оценок недвижимости при ФГИУ.