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18 июля 2019, четверг, 13:07 425
Недвижимость 2019-07-18T13:21:49+03:00
Українські Новини
Сегодня первая годовщина работы коррупционной схемы оценки недвижимости, за которой стоит депутат Яценко

Сегодня первая годовщина работы коррупционной схемы оценки недвижимости, за которой стоит депутат Яценко

Год назад 18 июля 2018 года Фонд государственного имущества запустил единую электронную базу отчетов об оценке недвижимости с платными электронными площадками для размещения информации, в которую оценщики обязаны вносить данные о произведенных оценках.

База была введена согласно новациям Налогового кодекса.

Задекларированная цель - сформировать реальные цены на рынке оценки движимого и недвижимого имущества и исключить злоупотребления в этой сфере, которые приобрели масштабный характер.

После этого оценщики были обязаны вносить информацию о произведенной оценке в эту единую базу, а нотариусы при регистрации сделок купли-продажи объектов должны проверять наличие отчета об оценке в базе.

Но при этом, ФГИ сам не занимается внесением информации в базу, для этого он авторизирует специальные электронные площадки, то есть частных посредников.

Сейчас при ФГИ авторизированно 4 площадки:

  • Оценка онлайн
  • Профессиональная оценка
  • Экспресс-оценка
  • Реестр оценка

Платить посредниками нужно дважды: сначала оценщику для внесения отчета в базу, а потом и нотариусу для проверки объекта.

Вначале это были сопоставимые суммы более 500 гривен для каждого.

Через некоторое время после введения системы в секретариат Кабинета Министров и Минэкономики поступили многочисленные обращения об избыточности и необоснованности стоимости услуг авторизованных электронных площадок.

А ряд СМИ, в том числе и издание "Наші гроші" заявили, введенная схема является коррупционной и предположила, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).

 Яценко свою причастность к данным компаниям опровергал.

 Затем систему изменили, подняв более, чем в 2 раза стоимость для оценщиков и снизив ее практически до нуля для нотариусов.

 Сейчас стоимость большинства услуги для оценщиков колеблется в диапазоне 900-1900 гривен за внесение 1 отчета в зависимости от стоимости объекта, для нотариусов - 1,2 гривны.

Как сообщали Українські Новини, 23 млн гривен "заработали" фирмы-посредники на новой коррупционной схеме оценок недвижимости при ФГИУ.

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