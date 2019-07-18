Сегодня первая годовщина работы коррупционной схемы оценки недвижимости, за которой стоит депутат Яценко

Год назад 18 июля 2018 года Фонд государственного имущества запустил единую электронную базу отчетов об оценке недвижимости с платными электронными площадками для размещения информации, в которую оценщики обязаны вносить данные о произведенных оценках.

База была введена согласно новациям Налогового кодекса.

Задекларированная цель - сформировать реальные цены на рынке оценки движимого и недвижимого имущества и исключить злоупотребления в этой сфере, которые приобрели масштабный характер.

После этого оценщики были обязаны вносить информацию о произведенной оценке в эту единую базу, а нотариусы при регистрации сделок купли-продажи объектов должны проверять наличие отчета об оценке в базе.

Но при этом, ФГИ сам не занимается внесением информации в базу, для этого он авторизирует специальные электронные площадки, то есть частных посредников.

Сейчас при ФГИ авторизированно 4 площадки:

Оценка онлайн

Профессиональная оценка

Экспресс-оценка

Реестр оценка

Платить посредниками нужно дважды: сначала оценщику для внесения отчета в базу, а потом и нотариусу для проверки объекта.

Вначале это были сопоставимые суммы более 500 гривен для каждого.

Через некоторое время после введения системы в секретариат Кабинета Министров и Минэкономики поступили многочисленные обращения об избыточности и необоснованности стоимости услуг авторизованных электронных площадок.

А ряд СМИ, в том числе и издание "Наші гроші" заявили, введенная схема является коррупционной и предположила, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).

Яценко свою причастность к данным компаниям опровергал.

Затем систему изменили, подняв более, чем в 2 раза стоимость для оценщиков и снизив ее практически до нуля для нотариусов.

Сейчас стоимость большинства услуги для оценщиков колеблется в диапазоне 900-1900 гривен за внесение 1 отчета в зависимости от стоимости объекта, для нотариусов - 1,2 гривны.

Как сообщали Українські Новини, 23 млн гривен "заработали" фирмы-посредники на новой коррупционной схеме оценок недвижимости при ФГИУ.