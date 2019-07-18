Фриз за полгода получила первую "министерскую" зарплату

Заработная плата министра по делам ветеранов Ирины Фриз за июнь составила 21,3 тыс. гривен. До этого полгода министр не получала зарплату, поскольку не было завершено юридическое формирование министерства. \r\nОб этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Фриз в июне, составила 21 280 гривен, из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 280 гривен.\r\nФактическая сумма средств, полученная министром, составила 17 130 гривен.\r\n\r\nЗарплата заместителя министра Александра Терещенко составила 14 000 гривен, государственного секретаря Людмилы Дараган - 34,1 тыс. гривен.\r\nПри этом в ответе на запрос не указана зарплата первого заместителя министра Григория Галагана и замминистра Оксаны Гаврилюк.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 22 ноября 2018 года Фриз была назначена министром по делам ветеранов.