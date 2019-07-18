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18 июля 2019, четверг, 12:06 174 Документ
Кабмин 2019-07-18T14:30:04+03:00
Українські Новини
Фриз за полгода получила первую "министерскую" зарплату

Фриз за полгода получила первую "министерскую" зарплату

Ирина Фриз Фото: Agora.md
Ирина Фриз Фото: Agora.md

Заработная плата министра по делам ветеранов Ирины Фриз за июнь составила 21,3 тыс. гривен. До этого полгода министр не получала зарплату, поскольку не было завершено юридическое формирование министерства.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Фриз в июне, составила 21 280 гривен, из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 280 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 17 130 гривен.

Зарплата заместителя министра Александра Терещенко составила 14 000 гривен, государственного секретаря Людмилы Дараган - 34,1 тыс. гривен.

При этом в ответе на запрос не указана зарплата первого заместителя министра Григория Галагана и замминистра Оксаны Гаврилюк.

Как сообщали Українськi Новини, 22 ноября 2018 года Фриз была назначена министром по делам ветеранов.

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