Фріз за півроку отримала першу "міністерську" зарплату

Заробітна плата міністра у справах ветеранів Ірини Фріз за червень склала 21,3 тис. гривень. До цього півроку міністр не отримувала зарплату, оскільки не було завершене юридичне формування міністерства.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Фріз в червні, склала 21 280 гривень, з них оклад - 16 000 гривень, надбавка за вислугу років - 5 280 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, склала 17 130 гривень.

Зарплата заступника міністра Олександра Терещенка склала 14 000 гривень, державного секретаря Людмили Дараган - 34,1 тис. гривень.

При цьому у відповіді на запит не вказана зарплата першого заступника міністра Григорія Галагана і заступниці міністра Оксани Гаврилюк.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада 2018 року Фриз була призначена міністром у справах ветеранів.