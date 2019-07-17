Метро "Дворец спорта" снова открыли для пассажиров

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" после проверки анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станция "Дворец спорта" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве станцию "Дворец Спорта" и переход на "Льва Толстого" временно закрыли.

Также 17 июля Киевский метрополитен закрывал станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.