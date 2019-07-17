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17 июля 2019, среда, 14:39 2177
Выборы 2019-07-17T14:51:42+03:00
Українські Новини
У Гриценко сняли новый ролик - с "Игрой престолов", белыми ходоками, одичалыми и Троещиной

У Гриценко сняли новый ролик - с "Игрой престолов", белыми ходоками, одичалыми и Троещиной

В Сети появился предвыборный ролик по мотивам популярного сериала "Игра престолов", который сняли пиарщики Алексея Гриценко - сына лидера партии "Сила и честь" Анатолия Гриценко. Предвыборный ролик по мотивам популярного сериала "Игра престолов", героями которого стали украинские кандидаты в депутаты на 212-м округе в Киеве размещен на странице "Баба и кот" в Facebook.

Так, в ролике речь идет о кандидатах, которые баллотируются в этом округе, и важных проблемах столицы. 

Стоит отметить, что на округе зарегистрированы 18 кандидатов в народные депутаты, среди которых сын нардепа Анатолия Гриценко Алексей Гриценко, экс-глава КГГА Александр Попов и "свободовец" со стажем Игорь Мирошниченко.

Сын Гриценко в ролике назван Алексем Сноу Гриценко. "Борец за свободу народов семи королевств, он принесет мир и процветание", - говорится в видео.

Пользователи соцсетей развеселились и посыпались комментарии в адрес творцов этого шедевра.

А ранее блогер разоблачил "ферму троллей", которая осваивала на выборах 270 тыс. ежемесячно.

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