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16 июля 2019, вторник, 22:38 25
Происшествия 2019-07-16T22:38:24+03:00
Українські Новини
В Николаевской области убили кандидата в депутаты

В Николаевской области убили кандидата в депутаты

В городе Первомайск Николаевской обл. около 19:30 в боксе предприятия по ул. Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком.

Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы произвел выстрел себе в область груди.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

Экс-нардеп Елена Бондаренко в Facebook сообщила, что речь идет о Василии Мосякине, который был директором местного КП "Флора" и баллотировался в народные депутаты от "Оппозиционного блока".

Напомним, что в Конотопе избили кандидата в депутаты и бывшего мэра Семенихина.

Ранее в Виннице полицейские жестоко избили члена партии Гриценко.

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