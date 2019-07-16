В киевскую тюрьму пытались доставить наркотики с помощью дрона

Полиция задержала мужчину за попытку при помощи квадрокоптера передать наркотики на территорию следственного изолятора в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в понедельник, около 21:45 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится молодой человек, который ведет себя подозрительно.

Правоохранители установили, что задержанный 1999 года рождения, при помощи квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, по его словам, с расфасованным метадоном.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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