В киевскую тюрьму пытались доставить наркотики с помощью дрона

Полиция задержала мужчину за попытку при помощи квадрокоптера передать наркотики на территорию следственного изолятора в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, в понедельник, около 21:45 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится молодой человек, который ведет себя подозрительно.\r\nПравоохранители установили, что задержанный 1999 года рождения, при помощи квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, по его словам, с расфасованным метадоном.\r\nПо данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.\r\nЗадержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Черкасской исправительной колонии № 62 на Пасху, 28 апреля, произошел бунт осужденных. Был введен режим особых условий.\r\nРанее тюремщики купили рыбу вдвое дороже импортной цены.