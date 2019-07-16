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16 июля 2019, вторник, 20:12 27
Происшествия 2019-07-16T20:27:57+03:00
Українські Новини
В Харькове две девочки залезли на крышу ТРЦ и не смогли слезть

В Харькове две девочки залезли на крышу ТРЦ и не смогли слезть

В Харькове две девушки-подростка залезли на крышу торгового центра. Они не могли оттуда спуститься и вызвали полицию и службу спасения в 21:30 в понедельник, 15 июля. Об этом сообщает ХС • Харьков.

Правоохранителям поступила информация о двух подростках, находившихся на крыше дома на площади Павловской.

"Две девушки прыгнули с крыши соседнего шестиэтажного здания на крышу пятиэтажки, а вот обратно залезть уже не могли. Затруднились девушки и найти выход из этого здания, после чего и вызвали сотрудников Нацполиции и Службы спасения", - отметили в ГСЧС, говорится в группе.

Спасателям за 20 минут удалось эвакуировать девушек с помощью автолестницы. К счастью, обошлось без пострадавших. Девочек 2002 и 2003 года рождения передали родителям, а обстоятельства их поступка будут выяснять сотрудники Основянского отдела полиции.

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