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16 июля 2019, вторник, 18:55 12
Происшествия 2019-07-16T18:55:34+03:00
Українські Новини
В Киевской области взорвался жилой дом, есть погибший

В Киевской области взорвался жилой дом, есть погибший

Взрыв произошел в частном доме. Фото: kv.dsns.gov.ua
Взрыв произошел в частном доме. Фото: kv.dsns.gov.ua

В селе Сеньковка Бориспольского района произошел взрыв в частном жилом доме. Погиб один человек, сообщает управление ГСЧС в Киевской области во вторник, 16 июля.

Информация о происшествии была получена в 14:50. По предварительным данным, взовалась газовоздушная смесь. На месте погиб один человек 1939 года рождения. Дом размерами 10 на 10 метров оказался полностью разрушен. Возникло небольшое возгорание.

Спасаетели перекрыли газ. Для ликвидации последствий взрыва привлечены 14 человек и три единицы техники.

Другие подробности пока что не сообщаются.

Ранее в Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба.

В ночь на 15 июня, в Вышгородском районе Киевской области сгорели 10 автобусов "Богдан".

Кроме того, 15 мая в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.

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