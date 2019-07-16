Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці

Фотосервіс FaceApp зробив безкоштовним фільтр, який зістарює фотографію користувача. Це повернуло сервіс в топи магазинів застосунків: на момент написання матеріалу FaceApp був у лідерах Google Play в Україні. Старими фото користувачі охоче діляться в соцмережах.

Сервіс FaceApp, який обробляє фотографії за допомогою нейромереж, з'явився в 2017 році. Його творець — виходець з "Яндекса" Ярослав Гончаров, директор російської Wireless Lab, компанії-розробника застосунка, пише AIN.UA.

Як розповіла голова ГО "Лабораторія цифрової безпеки" Ірина Чуливская, якщо ви логінитеся в FaceApp через свій Facebook-профіль - він просить доступ до загальної відкритої інформації з вашого профілю, імейл-адреси, і всіх фотографій у вашому Facebook (в тому числі, розшарені тільки друзів або тільки для себе).

Якщо ви встановлюєте FaceApp як застосунок на смартфон - він також буде мати доступ до всіх фотографій на вашому смартфоні, в тому числі, які ви ніколи не поширювали в інтернеті. Крім того, в політиці приватності FaceApp сказано, що вони можуть збирати інформацію про те, якими сервісами ви ще користуєтеся, з якого саме пристрою заходьте, які сайти відвідуєте, і деяку іншу інформацію з вашого браузера тощо.

Насправді нічого такого, чого не збирають більшість інших програм, то ж Facebook, різні месенджери, програми для редагування фото тощо. Можна сказати, ви платите своїми даними за те, щоб користуватися такими програмами.

Ці дані використовують, щоб краще вивчати користувачів і пропонувати їм відповідні послуги і релевантну рекламу.

Застосунок FaceApp розроблений російською компанією Wireless Lab. Юридична адреса цієї компанії також російську, тому ймовірно, що вони діють в рамках російського законодавства, і їх спецслужби можуть отримати доступ до даних, які Wireless Lab збирає і зберігає.

Якщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію ніякі свої дані - тоді варто уникати таких сервісів і застосунків.

Експерт не рекомендує дивитися на себе в старості Володимиру Зеленському, Степану Полторак або Івану Баканову.

Але для більшості користувачів, на її думку, це не проблема. Експерт також порекомендувала встановлювати тільки ті програми, які вам дійсно потрібні.

У свою чергу cybersecurity lead в Datas Technology Єгор Папишев розповів, що розробник цього застосунка має юридичну адресу в США, відповідно несе серйозну відповідальність за розроблювальне програмне забезпечення: з законодавством сполучених Штатів не жартують. Говорячи про безпеку використання будь-якої програми на смартфоні, передусім ми говоримо про ті дозволи, які потрібні цим застосункам для роботи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше соціальні мережі вибухнули Meitu-фотографіями українських політиків.

Крім того, в соцмережах перетворили Путіна і Трампа в героїв аніме з допомогою китайського фоторедактора.