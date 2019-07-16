Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці

Фотосервіс FaceApp зробив безкоштовним фільтр, який зістарює фотографію користувача. Це повернуло сервіс в топи магазинів застосунків: на момент написання матеріалу FaceApp був у лідерах Google Play в Україні. Старими фото користувачі охоче діляться в соцмережах.\r\nСервіс FaceApp, який обробляє фотографії за допомогою нейромереж, з'явився в 2017 році. Його творець — виходець з "Яндекса" Ярослав Гончаров, директор російської Wireless Lab, компанії-розробника застосунка, пише AIN.UA.\r\nЯк розповіла голова ГО "Лабораторія цифрової безпеки" Ірина Чуливская, якщо ви логінитеся в FaceApp через свій Facebook-профіль - він просить доступ до загальної відкритої інформації з вашого профілю, імейл-адреси, і всіх фотографій у вашому Facebook (в тому числі, розшарені тільки друзів або тільки для себе).\r\nЯкщо ви встановлюєте FaceApp як застосунок на смартфон - він також буде мати доступ до всіх фотографій на вашому смартфоні, в тому числі, які ви ніколи не поширювали в інтернеті. Крім того, в політиці приватності FaceApp сказано, що вони можуть збирати інформацію про те, якими сервісами ви ще користуєтеся, з якого саме пристрою заходьте, які сайти відвідуєте, і деяку іншу інформацію з вашого браузера тощо.\r\nНасправді нічого такого, чого не збирають більшість інших програм, то ж Facebook, різні месенджери, програми для редагування фото тощо. Можна сказати, ви платите своїми даними за те, щоб користуватися такими програмами.\r\nЦі дані використовують, щоб краще вивчати користувачів і пропонувати їм відповідні послуги і релевантну рекламу.\r\nЗастосунок FaceApp розроблений російською компанією Wireless Lab. Юридична адреса цієї компанії також російську, тому ймовірно, що вони діють в рамках російського законодавства, і їх спецслужби можуть отримати доступ до даних, які Wireless Lab збирає і зберігає.\r\nЯкщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію ніякі свої дані - тоді варто уникати таких сервісів і застосунків.\r\nЕксперт не рекомендує дивитися на себе в старості Володимиру Зеленському, Степану Полторак або Івану Баканову.\r\nАле для більшості користувачів, на її думку, це не проблема. Експерт також порекомендувала встановлювати тільки ті програми, які вам дійсно потрібні.\r\nУ свою чергу cybersecurity lead в Datas Technology Єгор Папишев розповів, що розробник цього застосунка має юридичну адресу в США, відповідно несе серйозну відповідальність за розроблювальне програмне забезпечення: з законодавством сполучених Штатів не жартують. Говорячи про безпеку використання будь-якої програми на смартфоні, передусім ми говоримо про ті дозволи, які потрібні цим застосункам для роботи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше соціальні мережі вибухнули Meitu-фотографіями українських політиків.\r\nКрім того, в соцмережах перетворили Путіна і Трампа в героїв аніме з допомогою китайського фоторедактора.