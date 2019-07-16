По результатам испытания техническое состояние пешеходно-велосипедного моста соответствует нормативам, - КГГА

По результатам обследования и испытания техническое состояние пешеходно-велосипедного моста исправно и соответствует действующим нормативам по погрузке для пешеходных мостов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, пишет Официальный портал Киева.

"Испытание, обследование и оценка технического состояния конструкции по объекту "Мостовой пешеходно-велосипедный переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" выполнено работниками ООО "Научно-производственное предприятие "Мостовой центр". Работы по испытанию моста выполнены после обследования и детального осмотра сооружения после завершения монтажа конструкций и устройства всех конструкций мостового полотна в мае 2019 года. В июне 2019 выполнены работы по обследованию и выявлению незавершенных строительных работ", - рассказал Александр Спасибко.

По его словам, выводы по данным обследованием следующие: техническое состояние мостового полотна, пролетного строения, опор и опорных частей - исправно. Техническое состояние сооружения в целом исправно. Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий склоны, соответствует требованиям действующих нормативных документов по погрузке для пешеходных мостов.

"Выводы по результатам испытания моста опубликовано на сайте КГГА", - отметил Александр Спасибко.

"Я в очередной раз уверяю киевлян i гостей столицы в абсолютной безопасности моста и приглашаю посетить новый туристический маршрут, который добавил яркости нашему городу. Киевляне и гости города уже полюбили пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Это, действительно, уникальный объект. Вокруг него сохраняется невероятный ажиотаж среди киевлян и гостей столицы", - добавил Александр Спасибко.

Напомним, мост, соединяющий два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", было открыто в этом году 26 мая, в День Киева. Он служит исключительно для пешеходов и велосипедистов.

Мостовой переход сделан из бетона, железа и стекла. Здесь есть пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, современное освещение, видеонаблюдение. Оснащены смотровые площадки, откуда открывается вид на Днепр, панорамы левобережья и исторического Подола.

Город планирует воплотить проект большого туристического маршрута, который будет начинаться от Пейзажной аллеи и завершаться возле Киево-Печерской Лавры.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля на пешеходно-велосипедному мосту в Киеве появилась новая трещина и ослабли тросы.