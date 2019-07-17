Борщовий набір овочів подешевшав на 19 гривень у червні

У червні середні споживчі ціни на овочі борщового набору знизилися на 18,3%, або на 19,29 гривні, до 86,02 гривні/кг порівняно з травнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільше подешевшала білокачанна капуста, ціни на яку знизилися в 1,9 рази до 9,73 гривні/кг.

Вартість цибулі знизилася на 34%, або на 9,75 гривні, до 18,73 гривні/кг.

Ціни на картоплю зросли на 22,7% до 17,26 гривні/кг, буряк - знизилися на 8,8% до 19,66 гривні/кг.

При цьому морква впала в ціні на 8,3% до 20,64 гривні/кг.

У травні середні споживчі ціни на цю продукцію були такими: картоплю - 14,07 гривні/кг, капусту - 18,69 гривні/кг; буряк - 21,55 гривні/кг, цибулю - 28,48 гривні/кг; моркву - 22,52 гривні/кг.

Як повідомляли Українські Новини, українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12%.

Овочевий кошик за рік подорожчав на 37%, і його вартість становила 74,3 грн проти 54,4 грн в минулому році (з додаванням яблук).

Ціна піднялася на всі 47%, і вартість кошика на 1 березня 2019 становила 77,5 грн, тоді як рік тому він коштував 52,7 грн.