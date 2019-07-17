Борщовий набір овочів подешевшав на 19 гривень у червні

У червні середні споживчі ціни на овочі борщового набору знизилися на 18,3%, або на 19,29 гривні, до 86,02 гривні\/кг порівняно з травнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайбільше подешевшала білокачанна капуста, ціни на яку знизилися в 1,9 рази до 9,73 гривні\/кг.\r\nВартість цибулі знизилася на 34%, або на 9,75 гривні, до 18,73 гривні\/кг.\r\nЦіни на картоплю зросли на 22,7% до 17,26 гривні\/кг, буряк - знизилися на 8,8% до 19,66 гривні\/кг.\r\nПри цьому морква впала в ціні на 8,3% до 20,64 гривні\/кг.\r\nУ травні середні споживчі ціни на цю продукцію були такими: картоплю - 14,07 гривні\/кг, капусту - 18,69 гривні\/кг; буряк - 21,55 гривні\/кг, цибулю - 28,48 гривні\/кг; моркву - 22,52 гривні\/кг.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12%.\r\nОвочевий кошик за рік подорожчав на 37%, і його вартість становила 74,3 грн проти 54,4 грн в минулому році (з додаванням яблук).\r\nЦіна піднялася на всі 47%, і вартість кошика на 1 березня 2019 становила 77,5 грн, тоді як рік тому він коштував 52,7 грн.