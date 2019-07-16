подписаться на рассылку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 июля 2019, вторник, 14:55 397
Экономика 2019-07-16T15:12:27+03:00
Українські Новини
В Броварах отопительный сезон под угрозой срыва, - "Нефтегаз"

В Броварах отопительный сезон под угрозой срыва, - "Нефтегаз"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет об угрозе стабильного теплоснабжения города Бровары (Киевская область) в отопительном сезоне 2019/20 года из-за долгов коммунального предприятия "Броварытепловодэнергия" за полученный природный газ.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Долги "Броваритепловодоенергии" за потребленный газ ставят под угрозу стабильное теплоснабжение потребителей города Бровары в следующем отопительном сезоне. Сейчас коммунальное предприятие накопило долг перед "Нефтегазом" за потребленный газ в размере 120,7 млн гривен и, согласно требованиям законодательства, должно самостоятельно прекратить отбор газа", - говорится в нем.

Также отмечается, что для возобновления поставки газа "Броварытепловодэнергии" предприятию необходимо возместить минимум 8,6 млн гривен долга.

Как сообщали Українські Новини, нормы потребления газа в Украине хотят увеличить.

Тем временем у Зеленского уже начинают искать надежные источники поставок газа на отопительный сезон.

На подготовку к отопительному сезону 2019-2020 хотели выделить 13 млрд гривен.

Больше новостей о: Нефтегаз Отопительный сезон Бровары

Архив
Новости
Полиция начала расследовать взрыв во дворе бизнесмена в Ровно 17:07
Каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы 17:06
Экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Евромайдана, отпустили из-под стражи 16:43
"Таможенный пульс" будет бороться за права белого бизнеса и прозрачную работу таможенных сервисов 16:42
Приложение FaceApp может состарить фото и собирать данные для российской компании, - IT-специалисты 16:40
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову 10:04 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok