В Броварах отопительный сезон под угрозой срыва, - "Нефтегаз"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет об угрозе стабильного теплоснабжения города Бровары (Киевская область) в отопительном сезоне 2019\/20 года из-за долгов коммунального предприятия "Броварытепловодэнергия" за полученный природный газ.\r\nОб этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.\r\n"Долги "Броваритепловодоенергии" за потребленный газ ставят под угрозу стабильное теплоснабжение потребителей города Бровары в следующем отопительном сезоне. Сейчас коммунальное предприятие накопило долг перед "Нефтегазом" за потребленный газ в размере 120,7 млн гривен и, согласно требованиям законодательства, должно самостоятельно прекратить отбор газа", - говорится в нем.\r\nТакже отмечается, что для возобновления поставки газа "Броварытепловодэнергии" предприятию необходимо возместить минимум 8,6 млн гривен долга.\r\nКак сообщали Українські Новини, нормы потребления газа в Украине хотят увеличить.\r\nТем временем у Зеленского уже начинают искать надежные источники поставок газа на отопительный сезон.\r\nНа подготовку к отопительному сезону 2019-2020 хотели выделить 13 млрд гривен.