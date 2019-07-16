В Броварах отопительный сезон под угрозой срыва, - "Нефтегаз"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет об угрозе стабильного теплоснабжения города Бровары (Киевская область) в отопительном сезоне 2019/20 года из-за долгов коммунального предприятия "Броварытепловодэнергия" за полученный природный газ.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Долги "Броваритепловодоенергии" за потребленный газ ставят под угрозу стабильное теплоснабжение потребителей города Бровары в следующем отопительном сезоне. Сейчас коммунальное предприятие накопило долг перед "Нефтегазом" за потребленный газ в размере 120,7 млн гривен и, согласно требованиям законодательства, должно самостоятельно прекратить отбор газа", - говорится в нем.

Также отмечается, что для возобновления поставки газа "Броварытепловодэнергии" предприятию необходимо возместить минимум 8,6 млн гривен долга.

Как сообщали Українські Новини, нормы потребления газа в Украине хотят увеличить.

Тем временем у Зеленского уже начинают искать надежные источники поставок газа на отопительный сезон.

На подготовку к отопительному сезону 2019-2020 хотели выделить 13 млрд гривен.