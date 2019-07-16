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16 липня 2019, вівторок, 14:55 6
Економіка 2019-07-16T15:30:01+03:00
Українські Новини
У Броварах опалювальний сезон під загрозою зриву, - "Нафтогаз"

У Броварах опалювальний сезон під загрозою зриву, - "Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про загрозу стабільного теплопостачання міста Бровари (Київська область) в опалювальному сезоні 2019/20 року через борги комунального підприємства "Броваритепловоденергія" за отриманий природний газ.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Борги "Броваритепловодоенергії" за спожитий газ ставлять під загрозу стабільне теплопостачання споживачів міста Бровари в наступному опалювальному сезоні. Зараз комунальне підприємство накопичило борг перед "Нафтогазом" за спожитий газ у сумі 120,7 млн гривень і, відповідно до вимог законодавства, має самостійно припинити відбір газу", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що для відновлення постачання газу "Броваритепловоденергії" підприємству необхідно відшкодувати мінімум 8,6 млн гривень боргу.

Як повідомляли Українські Новини, норми споживання газу в Україні хочуть збільшити.

Тим часом у Зеленського вже починають шукати надійні джерела постачання газу на опалювальний сезон.

На підготовку до опалювального сезону 2019-2020 хотіли виділити 13 млрд гривень.

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