У Броварах опалювальний сезон під загрозою зриву, - "Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про загрозу стабільного теплопостачання міста Бровари (Київська область) в опалювальному сезоні 2019/20 року через борги комунального підприємства "Броваритепловоденергія" за отриманий природний газ.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Борги "Броваритепловодоенергії" за спожитий газ ставлять під загрозу стабільне теплопостачання споживачів міста Бровари в наступному опалювальному сезоні. Зараз комунальне підприємство накопичило борг перед "Нафтогазом" за спожитий газ у сумі 120,7 млн гривень і, відповідно до вимог законодавства, має самостійно припинити відбір газу", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що для відновлення постачання газу "Броваритепловоденергії" підприємству необхідно відшкодувати мінімум 8,6 млн гривень боргу.

Як повідомляли Українські Новини, норми споживання газу в Україні хочуть збільшити.

Тим часом у Зеленського вже починають шукати надійні джерела постачання газу на опалювальний сезон.

На підготовку до опалювального сезону 2019-2020 хотіли виділити 13 млрд гривень.