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16 липня 2019, вівторок, 14:08 17
Життя 2019-07-16T16:30:03+03:00
Українські Новини
У Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання

У Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання

Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto
Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto

16 сіл повністю, 1 частково залишилися без електропостачання, близько 250 тис. людей залишилися без централізованого водопостачання у вівторок вранці через ремонтні роботи на високовольтній лінії 750 кВ національної енергетичної компанії "Укренерго" в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Донецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Через ремонт ЛЕП 750кВ тимчасово відключена лінія "Котляревська-Карлівка" 35 кВ.

"Відключена лінія "Котляревська-Карлівка" 35 кВ. В результаті без енергопостачання тимчасово залишаться Карлівська фільтрувальна станція і жителі 17 сіл в Ясинуватському, Мар'їнському, Покровському та Костянтинівському районах", - йдеться повідомленні.

Без електропостачання залишилися мешканці сіл Красногорівка, Новокалинове, Керамік, Архангельське, Невельське, Первомайське, Нетайлове, Уманське, Очеретине (Ясинуватський район), Карлівка, Галицинівка, Лісівка, Долинівка (Мар'їнський район), Калинове (Костянтинівський район), Мемрик, а також частково Михайлівка (Покровський район).

Крім того, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція комунального підприємства Донецької обласної ради "Вода Донбасу", яка забезпечує водопостачання близько 250 тис. осіб.

Ремонтні роботи планується провести у вівторок, 16 липня, до 18:00, після чого енергопостачання населених пунктів та фільтрувальної станції буде відновлено.


Як повідомляли Українські Новини, 9 липня енергопостачальна компанія "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" відновила електропостачання комунального підприємства "Вода Донбасу".

Також РНБО хоче зібратися для врегулювання питання водопостачання міст Донбасу.

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