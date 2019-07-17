Зарплата Нефьодова за червень майже в два рази вище зарплати Кубіва

Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, який збільшив свої доходи в 2018 в чотири рази, за червень склала 43,9 тис. гривень, його заступників - від 80,3 тис. до 86,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кубіву в червні, склала 43 855 гривень, з них посадовий оклад - 13 972 гривні, надбавка за вислугу років - 4 611 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 11 876 гривень, індексація - 722 гривні, премія - 3 074 гривні, витрати на відрядження - 9 600 гривень.

Сума утриманих податків склав 8 552 гривні.

Фактична сума, отримана Кубівим, склала 35 303 гривні.

Кубів заробив майже 44 тис. гривень у червні

Зарплата першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова склала 86,5 тис. гривень, заступників Юрія Бровченка - 80,3 тис. гривень, Михайла Титарчука - 86,6 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Степана Кубіва за травень склала 44,4 тис. гривень, а Максим Нефьодов за травень заробив 71,4 тис. гривень.