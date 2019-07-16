Апелляционный суд отменил решение против Сытника и Лещенко в деле о "черной бухгалтерии" ПР

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконными действия директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и депутата Верховной Рады Сергея Лещенко (внефракционный) при обнародовании факта наличия в документах "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилии бывшего советника экс-Президента Виктора Януковича Пола Манафорта.

Об этом Лещенко написал в Facebook, передают Українськi Новини.

"Я больше не "враг Трампа". Только что Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и принял новое решение, которым отказал депутату Розенблату в удовлетворении иска против меня и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в черной бухгалтерии Партии регионов", - сообщил он.

Лещенко требует от генерального прокурора Юрия Луценко сообщить адвокату Трампа Руди Джулиани данную информацию.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ и САП сделали заявление об экс-советнике Виктора Януковича Поле Манафорте.

ФБР также подозревает Манафорта в отмывании денег для Виктора Януковича.