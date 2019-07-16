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16 июля 2019, вторник, 10:07 392
Судебная власть 2019-07-16T10:10:39+03:00
Українські Новини
Председателя Мироновского поссовета лишили свободы за сепаратизм

Председателя Мироновского поссовета лишили свободы за сепаратизм

Донецкий апелляционный суд подтвердил приговор в 6 лет лишения свободы председателю совета поселка городского типа Мироновский Бахмутского района за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, суд оставил в силе приговор Артемовского горрайонного суда, которым 54-летний председатель был признан виновным в том, что 7 мая 2014 года он во время сессии совета в здании дворца культуры внес в повестку дня вопрос о проведении референдума о создании "Донецкой народной республики" и в дальнейшем лично положительно проголосовал за это решение.

Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, совершенные лицом, которое является представителем власти).

В результате председатель приговорен к реальной мере наказания в виде 6 лет тюрьмы без конфискации имущества.

Как сообщали Українські Новини, суд приговорил жителя Киева за репосты сепаратистских публикаций.

Ранее Луцкий городской районный суд Волынской области приговорил 64-летнего жителя Волынской области к 3 годам лишения свободы с установлением однолетнего испытательного срока условно за сепаратистские публикации в российской социальной сети "Одноклассники".

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