В Киеве встреча "польского инвестора" и обманутых покупателей квартир закончилась потасовкой, – СМИ

В воскресенье, 7 июля, в Киеве в офисе строительной компании "Энергополь-Украина" состоялась встреча вице-президента крупной польской стройкомпании PBG S.A. Дариуша Шиманского с покупателями квартир 4-й очереди жилого комплека по улице Кондратюка 1, который возводит "Энергополь-Украина" - дочерняя компания польской PBG S.A.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

Менеджер сообщил клиентам, что у компании пока нет средств достроить жилье в 4-й очереди комплекса. Так как вокруг прежних финансовых потерь застройщика сейчас начался скандал, расследование полиции, судебные разбирательства и опубликовано громкое журналистское расследование на сайте PBG Leaks. И все это подорвало отношения с кредиторами, которые под залоги компании отказываются выдавать средства.

"И финансовые партнеры, которые обещали нам дать на стройку деньги, отказались, пока у нас не будет тишины", - сообщил Дариуш Шиманский.

После этого признания менеджера в помещении началась толкотня и попытки блокировать выход выступавшего, так как четкого ответа о сроках сдачи квартир, которые уже несколько раз срывались, получено не было. Ряд лиц попытались не выпустить застройщика из помещения, произошла давка.

"То есть это как "тишины"? Это получается, что пока будут идти какие-то разбирательства, пока люди будут жаловаться и протестовать, а полиция расследовать — то им денег никто не даст, и они не достроят дом? Так это получается? А куда тогда делись наши деньги, которые мы уже заплатили, почему на них не достроен дом?", - возмутился ситуацией один из покупателей квартир.

В апреле 2019 года Национальной полицией Украины было начато расследование по фактам вывода и растраты средств компании "Энергополь-Украина". В частности, адвокат потерпевшей стороны — украинских акционеров застройщика Юрий Сухов, делал заявления об очень откровенном выводе средств из компании польскими инвесторами. Он высказал предположение, что суды смогут быстро разобраться в деле, так как схемы вывода денег под фиктивные договора — не были очень сложны.

По подсчетам журналистов-расследователей всего из компании "Энергополь-Украина" с период с 2008 года при участии польских акционеров было выведено более 20 млн долларов. В частности, СМИ удалось получить текст фиктивного договора на разработку рабочей документации стройки, за который было заплачено 5,6 млн долларов. Хотя потом, за эти же работы, но реально произведенные, "Энергополь-Украина" заплатила еще 3 млн долларов.

В 2012 году, уже после покупки "Энергополь-Украина" в 2008 году, польская PBG S.A. уже переживала сложный период и процедуру банкротства, причиной которого послужили махинации с отчетностью компании со стороны ее руководства. Результатом скандала стало падение акций компании. Одновременно среди ее акционеров появились 3 крупных польских банка - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%, Polska Kasa Opieki SA - 7,68%, BGŻ BNP Paribas SA - 6,1%.

В начале лета 2019 года польская PBG S.A. снова оказалась в сложном финансовом положении и чуть не стала банкротом, но смогла договориться с покупателями своих облигаций об изменении условий выплат по ним.