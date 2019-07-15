Суд перенес заседание по освобождению Вышинского

Сегодня, 15 июля, состоялось заседание Подольского суда Киева по директору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, задержание которого признал законным Верховный суд. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Во время заседания полиция усилила охрану здания суда.

Отметим, что заседание по освобождению Вышинского было перенесено на 19 июля.

Перенос связан с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате по другому процессу.

Так, около входа в суд находится автобус спецназа полиции.

Непосредственно в суде охрана усилена военными Нацгвардии.

В суд прибыла российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Суд по Вышинскому

Почти сразу после начала заседания суд перенес рассмотрение вопроса освобождения Вышинского на 19 июля.

Как сообщали Українські Новини, ранее арест Вышинского снова продлили.

Также ГПУ подозревает адвоката Вышинского в незаконной приватизации здания в центре Киева.