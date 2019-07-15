ЦИК показал настоящее лицо Дарта Вейдера - без костюма и маски

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Снимок кандидата опубликован на сайте ЦИК.

Вейдер идет по одномандатному округу № 135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице. Кроме того, Вейдер является директором ООО "Темная сторона силы", а также член политической партии "Блок Дарта Вейдера".

Дарт Вейдер является центральным персонажем киносаги "Звездные войны№. По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы.

А ранее вот прохожие проигнорировали прощание с Дартом Вейдером.

Ранее в Одессе рассказали, кто идет на выборы от Блока Дарта Вейдера.

​Раньше Дарт Вейдер решил стать мэром Киева.