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15 июля 2019, понедельник, 16:10 177
Общество 2019-07-15T16:10:30+03:00
Українські Новини
ЦИК показал настоящее лицо Дарта Вейдера - без костюма и маски

ЦИК показал настоящее лицо Дарта Вейдера - без костюма и маски

Украинский Дарт Вейдер. Фото: cvk.gov.ua
Украинский Дарт Вейдер. Фото: cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Снимок кандидата опубликован на сайте ЦИК. 

Вейдер идет по одномандатному округу № 135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице. Кроме того, Вейдер является директором ООО "Темная сторона силы", а также член политической партии "Блок Дарта Вейдера".

Дарт Вейдер является центральным персонажем киносаги "Звездные войны№. По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы.

А ранее вот прохожие проигнорировали прощание с Дартом Вейдером.

Ранее в Одессе рассказали, кто идет на выборы от Блока Дарта Вейдера.

​Раньше Дарт Вейдер решил стать мэром Киева.

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