ЦИК показал настоящее лицо Дарта Вейдера - без костюма и маски

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Снимок кандидата опубликован на сайте ЦИК. \r\n\r\nВейдер идет по одномандатному округу № 135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице. Кроме того, Вейдер является директором ООО "Темная сторона силы", а также член политической партии "Блок Дарта Вейдера".\r\nДарт Вейдер является центральным персонажем киносаги "Звездные войны№. По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы.\r\nА ранее вот прохожие проигнорировали прощание с Дартом Вейдером.\r\nРанее в Одессе рассказали, кто идет на выборы от Блока Дарта Вейдера.\r\nРаньше Дарт Вейдер решил стать мэром Киева.