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15 июля 2019, понедельник, 14:19 627
Силовые структуры 2019-07-15T14:23:07+03:00
Українські Новини
Украина опять просит США предоставить доступ к банковскому счету Манафорта

Украина опять просит США предоставить доступ к банковскому счету Манафорта

Пол Манафорт Фото: ukrainianwall.com
Пол Манафорт Фото: ukrainianwall.com

Генеральная прокуратура повторно просит США предоставить доступ к информации о банковском счете компании бывшего советника экс-Президента Виктора Януковича Пола Манафорта по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что управление спецрасследований Генпрокуратуры расследует факт легализации 750 тыс. долларов путем перечисления их на счет компании Davis Manafort якобы за поставку компьютерного оборудования в 2009 году.

Так, в "черной бухгалтерии" ПР указано, что данная сумма была перечислена экс-советнику Януковича.

В июне 2018 года Украина направила запрос о международной правовой помощи компетентным органам США с просьбой предоставить доступ к информации по банковскому счету компании Davis Manafort в банке Wachovia Bank NA (сейчас - Wells Fargo).

"03.12.2018 компетентными органами Соединенных Штатов Америки в Генеральную прокуратуру Украины направлено письмо №CRM-182-64573, согласно которому последние не могут предоставить запрашиваемую помощь до завершения американского расследования. Вместе с тем в письме указано, что если ведомство Украины все еще будет нуждаться в запрашиваемой информации и данных через 6 месяцев, то об этом необходимо сообщить повторно", - сказано в материалах суда.

В июне текущего года украинская Генпрокуратура решила отправить повторный запрос.

Суд предоставил прокуратуре соответствующее разрешение на доступ, в частности ко всей информации об открытии банковского счета Davis Manafort, к документам о движении средств по счету, к платежным поручениям, к документам о проведении финансового мониторинга, к выпискам с номерами телефонов, с которых проходило соединение системы «Клиент - банк».

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и депутата Верховной Рады Сергея Лещенко ("Блок Петра Порошенко") по обнародованию факта наличия в документах "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилии Манафорта.

Ранее специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что нет доказательств причастности Манафорта к так называемой "черной бухгалтерии" ПР.

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