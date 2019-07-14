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14 июля 2019, воскресенье, 20:19 3027
Происшествия 2019-07-14T20:20:55+03:00
Українські Новини
Два грузовика из-за отказанных тормозов столкнулись и создали огромную пробку в центре Киева

Два грузовика из-за отказанных тормозов столкнулись и создали огромную пробку в центре Киева

В воскресенье, 14 июля, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП с участием двух грузовиков — у MAN отказали тормоза и он влетел в фургон Iveco. В результате аварии на дороге в обе стороны образовалась пробка, сообщает "Информатор".

Столкновение произошло около 08:55.

По предварительной информации, фургон Iveco остановился на светофоре, когда в него сзади влетел MAN. Скорее всего, у немецкого грузовика отказали тормоза. Сила удара была такой, что фургон выбросило на встречную полосу, а его кузов частично слетел с оси. Энергия удара не достигла кабины, и водитель Iveco не пострадал.

Меньше повезло водителю MAN, которого увезла карета скорой помощи. Его кабина оказалась частично вмятой, а правое переднее колесо просто оторвалось. Помимо медиков на месте происшествия также работали спасатели ГосЧС и несколько патрульных экипажей. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства и виновника аварии.

ДТП на бульваре Дружбы народов. Фото: ДТП на бульваре Дружбы народов. Фото: "Информатор"

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