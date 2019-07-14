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14 июля 2019, воскресенье, 08:30 176
Общество 2019-07-14T08:30:02+03:00
Українські Новини
На двух станциях метро Киева нельзя будет больше покупать жетоны с понедельника

На двух станциях метро Киева нельзя будет больше покупать жетоны с понедельника

Метро. Фото: metro.kiev.uа
Метро. Фото: metro.kiev.uа

Первые два вестибюля станций "Иподром" и "Нивки" киевского метрополитена полностью отказываются от жетонов с 15 июля в то время, как все станции должны отказаться от них с ноября.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия, передают Українськi Новини.

"Этот день настал - первые 2 вестибюля начинают работать #безжетонов. С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому). Здесь будут работать только современные средства оплаты", - сказано в нем.

В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

Как сообщали Українськi Новини, исследование показало, что на жетонах и наличке содержатся опасные для жизни бактерии.

Также на станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь.

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