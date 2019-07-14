На двух станциях метро Киева нельзя будет больше покупать жетоны с понедельника

Первые два вестибюля станций "Иподром" и "Нивки" киевского метрополитена полностью отказываются от жетонов с 15 июля в то время, как все станции должны отказаться от них с ноября.\r\nОб этом говорится в сообщении коммунального предприятия, передают Українськi Новини.\r\n"Этот день настал - первые 2 вестибюля начинают работать #безжетонов. С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому). Здесь будут работать только современные средства оплаты", - сказано в нем.\r\nВ то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.\r\nКак сообщали Українськi Новини, исследование показало, что на жетонах и наличке содержатся опасные для жизни бактерии.\r\nТакже на станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь.