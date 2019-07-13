Выпускники НАГУ обратились к Зеленскому с предложением по сотрудничеству для модернизации академии

К Президенту Владимиру Зеленскому было подготовлено обращение выпускниками Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, в котором они предлагают создать трехстороннюю контактную группу для модернизации заведения. Об этом сообщили представители Инициативной группы - выпускники НАГУ на брифинге в Укринформе.

"Мы провели сегодня экспертную встречу с преподавателями Национальной академии госуправления в контексте информации о возможной ликвидации. Во время дискуссии были подняты актуальные вопросы, в частности, о необходимости ее модернизации и более тесного сотрудничества с Президентом. Академия носит имя Президента Украины, поэтому желательным является четкое и понятное взаимодействие и эффективное использование академического потенциала", - подчеркнул выпускник НАГУ Ярослав Лащук.

По его словам, они намерены и дальше продолжать экспертные дискуссии, но в более широком профессиональном кругу, поэтому по результатам встречи подготовлено обращение к Президенту Украины, в котором изложены предложения по сотрудничеству.

"Мы обращаемся к администрации и профессорско-преподавательскому составу Национальной академии государственного управления и к Президенту с предложением создать трехстороннюю группу с участием представителей НАГУ, Офиса Президента и Инициативной группы выпускников для выработки решений по развитию и модернизации образовательной, научной и материально-технической базы НАГУ. Это даст новый толчок развитию академии, которая была и есть главной площадкой подготовки управленческих кадров для органов государственной власти", - сказал Лащук.

В то же время он отметил, что еще 2016 году в НАГУ разработали стратегию развития академии, которая содержит немало интересных программ. Однако, все это до сих пор на бумаге, поскольку не было желания со стороны власти ее реализовать.

"Между тем, это заведение имеет мощный преподавательский состав, который был привлечен, в частности, к наработке важных государственных документов, таких как стратегия развития страны, стратегия развития регионов. Сейчас эти люди предлагают новые направления и идеи, которые могут быть интересны для власти, для Президента и которые уже можно реализовывать", - подчеркнул Лащук.

Он также добавил, что в вузе готовят качественных специалистов, на которых может опираться Президент Украины, реализуя озвученные им реформы.

"Стране необходимо развитие, государственному управлению - многие изменения. 24 лет академия подготовила 32 тысячи управленческих кадров. Господин Президент, это серьезная армия, на которую вы можете положиться", - обратился представитель инициативной группы к Главе государства.

Авторы письма призывают Зеленского, учитывая "сложность реализации реформ, озвученных Президентом, и острую потребность в компетентных государственно-управленческих кадрах, которыми являются выпускники НАГУ - главного государственного заведения высшего образования по подготовке, переподготовке и повышению квалификации госслужащих и должностных лиц всех уровней государственной власти ..., способствовать развитию и модернизации НАГУ, использовать ее возможности для реализации смелых инновационных образовательных проектов".

Как сообщали Українські Новини, выпускники просят Зеленского не допустить ликвидацию Национальной академии госуправления.