подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 16:29 2144
Президент 2019-07-04T17:45:53+03:00
Українські Новини
Выпускники просят Зеленского не допустить ликвидацию Национальной академии госуправления

Выпускники просят Зеленского не допустить ликвидацию Национальной академии госуправления

Ярослав Лащук. Фото: ukrinform.ua
Ярослав Лащук. Фото: ukrinform.ua

Выпускники Национальной академии государственного управления (НАГУ) при Президенте Украины обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить ликвидацию академии.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Укринформ".

"У нас, как выпускников академии госуправления, вызывает обеспокоенность информация о возможной ликвидации нашей альма-матер. За 24 года академия стала настоящей кузницей по подготовке и повышению квалификации профессиональных государственных кадров. За следующие 5 лет каденции Владимира Зеленского НАГУ может выпустить еще 4 поколения "обновленных" магистров госуправления, которые не просто станут опорой для в проведении реформ, но и обеспечат их качественную реализацию. Поэтому мы обращаемся к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не просто сохранить Национальную академию государственного управления, но и способствовать ее модернизации и развития", - сказал Ярослав Лащук, выпускник Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Инициаторы пресс-конференции объявили о создании общественного попечительского совета Академии и инициировали проведение круглого стола – площадки для обсуждения инициатив, которые позволят сохранить и гарантировать развитие НАГУ.

Ярослав Лащук также отметил, что в последнее время в обществе сформировалось ошибочное мнение, что работать в системе госуправления может кто угодно. "Лишь бы человек был хороший". Это возможно в отдельных случаях, когда речь идет о политических назначениях, привлечении успешных специалистов из секторов частного или корпоративного бизнеса. Но есть целая армия профессиональных госслужащих, которые ежедневно обеспечивают функционирование машины госуправления, благодаря которым возможна реализация инициатив всех вышеупомянутых лиц, а НАГУ – это то специализированное научно-образовательное заведение на выпускников которого всегда полагались президенты страны. 

Также он обратил внимание на уместную идею ЗЕ-LIFT: "Мы считаем, что обновленная и модернизированная академия сможет со своей стороны подготовить качественных специалистов для усиления этой программы".

Ярослав Лащук пригласил Президента Зеленского лично посетить академия: "Приглашаем новоизбранного Президента Украины посетить НАГУ, пройтись по кабинетам Академии, познакомиться и пообщаться с ее преподавателями и слушателями, а также зарядить их своей энергией драйва и позитива. Мы еще не знаем, каким Вы будете Президентом, но чувствуем Ваше стремление к качественным изменениям в стране к лучшему", - подытожил Лащук. 

Больше новостей о: Президент Украины Владимир Зеленский Ярослав Лащук Нацакадемия госуправления НАГУ

Архив
Новости
Плохая защита кредиторов сдерживает иностранных инвесторов от покупки украинских активов, - ФГВФЛ 17:51
ДТЭК не является монополистом на рынке, – председатель АМКУ 17:47
Экспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве и препятствовании работе "белого" бизнеса 17:46
В Греции ищут людей, мечтающих жить на райском острове Андикитире: дают дом и деньги 17:41
Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе 17:28
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
Чиновники умалчивают о проблемах зайцев, - охотники 07:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok