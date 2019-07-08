Экс-кандидат в депутаты от "Слуги народа" заявила об угрозах и незаконном исключении из списка

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова заявляет о незаконном исключении ее из списка партии "Слуга народа" кандидатов в депутаты и угрозах в адрес ее семьи.

Об этом она сообщила в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Уважаемые друзья, коллеги! Из СМИ Вы узнали, что я написала, якобы, заявление об исключении меня из списка кандидатов в народные депутаты ПП "Слуга народа". Так вот, я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным", - написала Коробкова.

Она добавила, что поддерживает Президента, его попытки изменить страну к лучшему, а также программу, с которой он шел на выборы.

Однако она добавила, что не поддерживает олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды Президента.

"После того, как меня пригласили в команду Президента как эксперта и специалиста в финансовой сфере, я действительно поверила в то, что возможно вместе изменить страну к лучшему. Но после моей принципиальной позиции в качестве эксперта относительно Приватбанка, в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинский и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковыми постами. Только непонятно, чего все эти факты не были вскрыты в 2015 году? Чего ожидали? Ответ - один. Это все фейк! Далее началось самая главная борьба, чтобы забрать у меня наиболее ценное - мою 4-хлетнюю дочь. Это полная манипуляция главным в моей жизни. Но и на этом не остановились - начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически! Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой защиты меня и моей семьи!!! Я обращаюсь к Президенту, которому верю, с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды! Я готова написать заявление, если мне об этом скажет Президент!", - добавила Коробкова.

Как сообщали Українські Новини, 7 июля политическая партия "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка в депутаты Верховной Рады от партии.

Делегаты съезда партии "Слуги народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию: Баланюк Юрий Викторович (№164) - по собственному желанию, Боярчук Роман Михайлович (№71), Витикач Виталий Викторович (№177), Кавун Ольга Александровна (№78), Коробкова Елена Анатольевна (№31) - по собственному желанию, Соколов Михаил Юрьевич (№99), Рагимова Анастасия Борисовна (№170).

Тем временем кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" по 169 округу Александр Куницкий, имеющий двойное гражданство - Израиля и Украины, в июле 2015 года был депортирован с территории Украины за нарушение пограничного режима.