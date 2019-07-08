подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 19:50 55
Выборы 2019-07-08T20:00:16+03:00
Українські Новини
Экс-кандидат в депутаты от "Слуги народа" заявила об угрозах и незаконном исключении из списка

Экс-кандидат в депутаты от "Слуги народа" заявила об угрозах и незаконном исключении из списка

Елена Коробкова. Фото: facebook.com/ekorobkоva
Елена Коробкова. Фото: facebook.com/ekorobkоva

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова заявляет о незаконном исключении ее из списка партии "Слуга народа" кандидатов в депутаты и угрозах в адрес ее семьи.

Об этом она сообщила в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Уважаемые друзья, коллеги! Из СМИ Вы узнали, что я написала, якобы, заявление об исключении меня из списка кандидатов в народные депутаты ПП "Слуга народа". Так вот, я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным", - написала Коробкова.

Она добавила, что поддерживает Президента, его попытки изменить страну к лучшему, а также программу, с которой он шел на выборы.

Однако она добавила, что не поддерживает олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды Президента.

"После того, как меня пригласили в команду Президента как эксперта и специалиста в финансовой сфере, я действительно поверила в то, что возможно вместе изменить страну к лучшему. Но после моей принципиальной позиции в качестве эксперта относительно Приватбанка, в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинский и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковыми постами. Только непонятно, чего все эти факты не были вскрыты в 2015 году? Чего ожидали? Ответ - один. Это все фейк! Далее началось самая главная борьба, чтобы забрать у меня наиболее ценное - мою 4-хлетнюю дочь. Это полная манипуляция главным в моей жизни. Но и на этом не остановились - начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически! Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой защиты меня и моей семьи!!! Я обращаюсь к Президенту, которому верю, с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды! Я готова написать заявление, если мне об этом скажет Президент!", - добавила Коробкова.

Как сообщали Українські Новини, 7 июля политическая партия "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка в депутаты Верховной Рады от партии.

Делегаты съезда партии "Слуги народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию: Баланюк Юрий Викторович (№164) - по собственному желанию, Боярчук Роман Михайлович (№71), Витикач Виталий Викторович (№177), Кавун Ольга Александровна (№78), Коробкова Елена Анатольевна (№31) - по собственному желанию, Соколов Михаил Юрьевич (№99), Рагимова Анастасия Борисовна (№170).

Тем временем кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" по 169 округу Александр Куницкий, имеющий двойное гражданство - Израиля и Украины, в июле 2015 года был депортирован с территории Украины за нарушение пограничного режима.

Больше новостей о: Угрозы выборы в Верховную Раду Слуга народа Елена Коробкова

Архив
Новости
Зеленский проседает, Бойко набирает, - опрос 21:42
Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре 21:11
Новорожденные львята отдыхают со своей мамой в чешском зоопарке. Фото: REUTERS/David W Cerny
Фото дня: в Чехии показали новорожденных львят исчезающего подвида 21:04
На Киевщине церковная община, ранее перешедшая в ПЦУ, вернулась в УПЦ 20:31
Владимир Зеленский. Фото: Скриншот youtube/РБК
Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем 20:28
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
больше новостей
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность 12:49
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok