Снятого ЦИК с выборов кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого уличили в подделке, – СМИ

Снятого Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины с выборов кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа" Александра Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов, якобы поясняющих его длительное отсутствие в Украины за последние 5 лет.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Народный депутат Андрей Денисенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook документы, поданные Александром Куницким в ЦИК во время регистрации кандидатом в народные депутаты.

Они датированы 2015 годом. Впрочем, Денисенко указал на то, что датой создания электронных файлов значится 25 июня 2019 года. Нардеп пришел к выводу, что поданные документы являются подделанными и не могут служить объяснением длительному отсутствию Куницкого в Украине в 2015 году. Соответственно, согласно закону, он не может принимать участие в выборах.

"Представляю вашему вниманию получены доказательства циничной подделки господином Куницким и его доверенным лицом Алексеем Курцевым документов. Тем самым, который причастен к различные студентов в Харькове в 2015 году. В частности, предоставляю переписку между Куницким и Курцевым, где мы видим подготовку фиктивных приказов, которые помогли пророссийскому агенту попасть в ВР. К адвокатам Александру Перемежко и Тарасу Гуменюку, имеющим отношение к данному делу и которые готовили эти документы, будут отдельные вопросы. Как мы видим, 25 июня, ОПГ в составе Куницкого-Курцева и нечистых на руку адвокатов (red check mark) готовили приказы (red check mark), датированные 2015 годом и которые бы объясняли где находился господин Куницкий более 180 дней, которые так необходимы для того, чтобы остаться кандидатом в депутаты", – написал Андрей Денисенко.

В документах, к которым апеллирует Денисенко, идет речь про оформление заграничных командировок для Куницкого: с 15 марта по 20 августа он находился в Венгрии, с 20 августа по 8 сентября – в Румынии, с 8 сентября по 5 декабря – вторая часть командировки в Румынии. Денисенко обратил внимание на абсолютную идентичность приказов о командировках Куницкого. А также опубликовал скриншоты, подтверждающие, что датой создания всех документов значится один и тот же день в 2019 году. Созданы документы пользователем "Taras Humeniuk" – транслитерация совпадает с именем адвоката Куницкого Тараса Гуменюка.

Напомним, 11 июля ЦИК отменила регистрацию Александра Куницкого кандидатом в нардепы. К слову, в последний раз Куницкий официально объяснял свое отсутствие в Украине работой на компанию "1+1 Продакшн".

Тогда как на документах, опубликованных Денисенко, значится фирма самого экс-кандидата в нардепы. Андрей Денисенко просит ЦИК сравнить обе редакции документов Куницкого: "Видно, справедливо рассудив, что приказы от самого Куницкого вызовут обоснованные сомнения, было принято решение предоставить ему приказы от ОО "Элита нации", которую возглавляет господин Курцев и "1+1 Продакшн". Господа из ЦИК, может, вы сравните редакции? Возможно, большие махинаторы Куницкий и Курцев предоставляя вам фальсификат, даже не исправили ошибки и не меняли текст?" – заявил нардеп.

Как сообщалось, ранее Куницкий разразился скандальным заявлением об аннексированному Крыме, признав его частью Российской Федерации.