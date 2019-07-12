Гривня на міжбанку підскочила перед вихідними

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 7 коп. до 25,77 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,76-25,80 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,72-25,75 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,75-25,78 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,03% з 27,72 UAH/USD до 25,77 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня до іноземних валют різко обвалилася: офіційний курс.

Раніше, в червні, грошова база зросла майже на 4%.