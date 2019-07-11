Скандального Куницкого с паспортом Израиля снял с выборов ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидата в депутаты от "Слуги народа" Верховной Рады Александра Куницкого, которого ранее депортировали из Украины как гражданина Израиля

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в ЦИК поступила жалоба кандидата в депутаты Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушения Куницким требований избирательного закона и отменить его регистрацию в связи с прекращением гражданства Украины.

Так, комиссия отметила, что, по информации Государственной пограничной службы, Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

Доводы Куницкого по поводу его длительного отсутствия в 2015 году на территории Украины в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий "1+1 Продакшн" и его общественной деятельности как члена общественной организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации", комиссия не приняла, поскольку по закону служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения и организации на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы (при наличии соответствующих документов).

Доказательств в подтверждение трудовых отношений Куницкий не предоставил.

Таким образом, кандидат в депутаты Куницкий не выполнил требования Конституции и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет до дня проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Следовательно, комиссия удовлетворила частично указанную жалобу и отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Куницкого.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИКу подтвердили пересечение границы кандидатом от "Слуги народа" Куницким по иностранному паспорту.

Харьковская активистка Багалей обратилась к Зеленскому из-за израильского гражданства кандидата от "Слуги народа" Куницкого.