На прес-конференцію Зеленського і прем'єра Молдови Санду не пустили ряд журналістів

Ряд журналістів не пустили на прес-конференцію Президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

"О 17:40 відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Республіки Молдова Майї Санду з представниками ЗМІ", - йдеться в анонсі на сайті Президента.

В той же час держохорона в Офісі Президента відмовилася пускати на зустріч журналістів, які прибули після 17:20, але до початку зустрічі.

Охорона посилалася на передані прес-службою списки, в яких зазначено граничне час для допуску преси.

В анонсі для акредитації журналістів такого часу немає.

Присутня в холі представник прес-служби заявила, що подія було анонсовано "близько 17:40", а допуск проходив з 16:40.

Після ремарки журналістів про те, що вони виконали всі вимоги акредитації, а "близько 17:40 та о 17:40", а також "з 16:40 до 17:20" - це різні речі, вона пообіцяла з'ясувати, чи можна ще потрапити на подію.

У 17:35 вона повідомила, що Зеленський і Санду покинули переговорну і рухаються до прес-холу, у зв'язку з чим пересування журналістів по будівлі Офісу заборонено.

У підсумку на зустріч з пресою не змогли потрапити два представники інформаційних агентств і три співробітника інтернет-ЗМІ.

Після брифінгу до них вийшли три співробітника прес-служби і повідомили, що закриття входу на подію за 20 хвилин - рішення виключно Держохорони, узгоджене з молдавською стороною.

Вони пообіцяли, що спробують запобігти повторенню подібної ситуації.

На початку червня Зеленський вже проводив брифінг без 50 журналістів.

Брифінг повинен був відбутися в 13:00 на ганку Адміністрації Президента без попередньої акредитації, проте в 12:50 журналістів попросили вишикується в чергу і пройти перевірку в будівлі Адміністрації.

У підсумку на час початку брифінгу перевірку не встигли пройти близько 50 представників ЗМІ.

Тоді спікер Зеленського Юлія Мендель попросила вибачення за ситуацію, що склалася, але додала, що не думає, "що новини не розійшлися".

Як повідомляли Українські Новини, раніше низку ЗМІ не пустили знімати процес здачі аналізів Президента Петра Порошенка.