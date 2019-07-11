підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 20:01 10
ЗМІ 2019-07-11T20:35:05+03:00
Українські Новини
На прес-конференцію Зеленського і прем'єра Молдови Санду не пустили ряд журналістів

На прес-конференцію Зеленського і прем'єра Молдови Санду не пустили ряд журналістів

Ряд журналістів не пустили на прес-конференцію Президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

"О 17:40 відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Республіки Молдова Майї Санду з представниками ЗМІ", - йдеться в анонсі на сайті Президента.

В той же час держохорона в Офісі Президента відмовилася пускати на зустріч журналістів, які прибули після 17:20, але до початку зустрічі.

Охорона посилалася на передані прес-службою списки, в яких зазначено граничне час для допуску преси.

В анонсі для акредитації журналістів такого часу немає.

Присутня в холі представник прес-служби заявила, що подія було анонсовано "близько 17:40", а допуск проходив з 16:40.

Після ремарки журналістів про те, що вони виконали всі вимоги акредитації, а "близько 17:40 та о 17:40", а також "з 16:40 до 17:20" - це різні речі, вона пообіцяла з'ясувати, чи можна ще потрапити на подію.

У 17:35 вона повідомила, що Зеленський і Санду покинули переговорну і рухаються до прес-холу, у зв'язку з чим пересування журналістів по будівлі Офісу заборонено.

У підсумку на зустріч з пресою не змогли потрапити два представники інформаційних агентств і три співробітника інтернет-ЗМІ.

Після брифінгу до них вийшли три співробітника прес-служби і повідомили, що закриття входу на подію за 20 хвилин - рішення виключно Держохорони, узгоджене з молдавською стороною.

Вони пообіцяли, що спробують запобігти повторенню подібної ситуації.

На початку червня Зеленський вже проводив брифінг без 50 журналістів.

Брифінг повинен був відбутися в 13:00 на ганку Адміністрації Президента без попередньої акредитації, проте в 12:50 журналістів попросили вишикується в чергу і пройти перевірку в будівлі Адміністрації.

У підсумку на час початку брифінгу перевірку не встигли пройти близько 50 представників ЗМІ.

Тоді спікер Зеленського Юлія Мендель попросила вибачення за ситуацію, що склалася, але додала, що не думає, "що новини не розійшлися".

Як повідомляли Українські Новини, раніше низку ЗМІ не пустили знімати процес здачі аналізів Президента Петра Порошенка.

Більше новин про: Володимир Зеленський Недопуск журналіста Майя Санду

Архів
Новини
"Укренерго" аналізує можливість перегляду прогнозного балансу 20:07
На прес-конференцію Зеленського і прем'єра Молдови Санду не пустили ряд журналістів 20:01
Кастрат припине ґвалтувати, але продовжить вбивати, - психіатр про покарання педофілів 20:00
Зняття санкцій з Януковича є підтвердженням його політичного переслідування, - Кірасир 19:57
Зеленський задає подвійні стандарти, не включаючи Богдана та Коломойського до списку люстрації, – Ляшенко 19:31
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok