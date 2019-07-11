В Сумах женщина расстреляла мужчину и его дочь, а в Киевской области суд оправдал нарушителя, который назвал мэра г*ндоном

В Сумах женщина прямо в офисе расстреляла мужчину и его дочь (видео). Об этом сообщает "Фраза". В центре Сум произошла стрельба, в результате которой раненено два человека. Как выяснили журналисты "Фразы", здесь неизвестная женщина применила оружие против мужчины и его 15-летней дочери. Как передает пресс-служба полиции области, сообщении о происшествии в офисном помещении по переулку Терезова поступило на пульт дежурного приблизительно в 13-35. На место происшествия выехали руководство областного управления и городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. В полиции событие уже квалифицировали происшествие по ч.2 ст.115 УК Украины ("покушение на убийство") и предпринимают меры по розыску подозреваемой. Пострадавших же госпитализировали в лечебное учреждение. В свою очередь, сумской городской портал 0542.ua сообщает, что раненая девушка находится в тяжелом состоянии. Ее отец "отделался" куда легче ‒ у него ранение руки.

В Киевской области суд оправдал знатока литературы, который назвал мэра г*ндоном. Об этом сообщает "Новости N". В апреле 2019 года в Тетиеве проходило общественное собрание по поводу зарыбления речки Роська, в ходе которого ответчик, указывая на мэра, сказал, что такие "г*ндоны" пишут неправду. Мэр обратился в Тетиевский райсуд, и тот признал ответчика виновным в мелком хулиганстве (статья 173 КУоАП) и оштрафовал на 51 гривну. Нарушитель не согласился с постановлением и обратился в апелляционный суд. Он заявил, что не матерился, а имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона (1899-1975), "поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи". Апелляционный суд признал такую версию возможной. "Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу, и поскольку убедительных доказательств того, что ЛИЦО_1, сказав слово "гандон", хотел тем самым обидеть ЛИЦО_2, а не вспомнил фамилию французского писателя-фантаста, в материалах дела отсутствуют, то все сомнения решаются в пользу привлеченного лица", - говорится в постановлении апелляции. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Поездка на море в нечеловеческих условиях: что пришлось пережить пассажирам маршрутки на Кирилловку (Видео). Об этом сообщает "Наше місто". Пассажиры одной из маршруток рейса "Запорожье – Кирилловка" стали жертвами нарушения правил перевозки. Из-за отсутствия свободных мест люди садились прямо на пол в проходе. Водитель маршрутки на ситуацию никак не отреагировал. Вопиющее нарушение запечатлели одни из пассажиров и поделились видео в соцсетях. В комментариях люди отреагировали негативно, однако удивились.

На Херсонщине вандалы разгромили памятник (фото). Об этом сообщает "Гривна". В этот раз факт вандализма был зафиксирован в курортном городе Скадовск. Так, за несколько дней неосознанные горожане обобрали плитку на одном из памятников, установленных в Сквере Шевченка. "Господа чиновники, кто-то объяснит, что происходит? Потому что с каждым днем волосы встают дыбом все больше и больше",- прокомментировала Елена Волк.

Катафалк с гробом попал в аварию: о необычной аварии под Вороновицу (фото). Об этом сообщает "20хвилин Вінниця". На территории области произошло одно дорожно-транспортное происшествие. Подробности аварии рассказал владелец фирмы "Реквием". Траурный кортеж проехал около места, где несколько дней назад в ДТП попал 34-летний житель Винницы, которого хоронили. В соцсети сообщили о ДТП, которое произошло с участием похоронного бюро "Реквием". Свидетели пишут, что в результате обгона занесло автомобиль катафалк. С фото видно, что похоронная процессия остановилась. На место полицию не вызывали. Смотрите фото, которые выложили в соцсети с места аварии похоронной процессии: Владелец фирмы "Реквием", Михаил Панькив, рассказывает, что катафалк сопровождал траурную колонну по правой стороне дороги. - Водитель ехал не нарушая правил дорожного движения со скоростью менее 50 километров в час. Похоронную процессию догонял водитель "Mercedes", по которому ехал Volkswagen. Водитель за рулем Mercedes затормозил, когда увидел катафалк. Водитель Volkswagen не успел отреагировать и авто повело в сторону пропасти, - рассказывает он журналистке "20 минут". Произошло столкновение катафалка и Volkswagen. Панькив отмечает, что катафалк спас водителя и пассажира Volkswagen от пропасти. - Вот какое участие ждало водителя и пассажира Volkswagen, если бы им не загородил линию полета наш катафалк, - показывает фото с места аварии владелец "Реквием". Траурный кортеж проехал около места, где несколько дней назад в ДТП попал 34-летний житель Винницы, которого хоронили. Как стало известно редакции, хоронили 34-летнего винничанина, который попал в аварию 3 июля. Напомним, утром 3 июля возле села Комаров Винницкого района столкнулись две легковушки. Очевидцы выложили сразу фото с места происшествия в соцсети.

На Ровенщине взорвали уникальные гранаты (+ ЗРЕЛИЩНОЕ ВИДЕО). Об этом сообщает "Ого". Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ДСНС в Ровенской области уничтожила 21 ручную гранату образца 1915 года времен Первой мировой войны, которую обнаружили накануне вблизи населенного пункта Заболотье Владимирецкого района местные жители. Боеприпасы находились в боевом состоянии и несли смертельную угрозу для людей. Все ручные гранаты были уничтожены в установленном порядке в специально отведенном месте путем подрыва. В целом ровенские пиротехники с начала года уже осуществили более 150 боевых выездов по области, где уничтожили 565 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Специфика работы пиротехника ДСНС по своей сути является не только опасной и сложной, но и требует полного внутреннего самоконтроля и дисциплины, не говоря уже о крепких инженерные знания. Одна незначительная ошибка может стоить жизни. На видео отснятые кадры вчерашней работы ровенских саперов.

В лобовой аварии погиб 10-летний водитель, которого за руль усадил отец (фото). Об этом сообщаеют "Николаевские новости". Около поселка городского типа Ольшанское Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Opel и ВАЗ-2105. Погиб 10-летний мальчик, который был за рулем "жигуленка". 30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель "Опеля" госпитализированы. Начато уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства автокатастрофы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Директор запорожской турфирмы сбежала за границу с деньгами клиентов (фото). Об этом сообщает "Миг". Директор туристической фирмы "Мандры-Шмандры" забрала заплаченные клиентами за туры деньги и сбежала. Туристическое агентство "Мандры-Шмандры" работало в Запорожье несколько лет. Все эти годы проблем не было — с директором Верой Квашенкиной сотрудничали даже довольно известные запорожцы, все туры проходили хорошо и без накладок в течение последних трех лет, — рассказывает один из пострадавших, организатор групповых туров, Василий Бушаров на своей странице в Facebook. Некоторое время назад у клиентов агентства стали появляться проблемы — туры переносили, задерживали и отменяли, вернуть деньги у Квашенкиной было сложно. Оставшиеся без отдыха запорожцы приходили в офис, получали расписки о возврате средств и уходили. Оказалось, что десятки якобы оплаченных туров на самом деле даже не забронированы — на сегодня еще не все клиенты понимают, что их обманули. Многие продолжают планировать отдых, не зная, что никаких туров у них нет, — пишут постарадавшие в комментариях. Обманутые клиенты называют разные суммы — кто-то оставил в "Мандрах-Шмандрах" 11 000, кто-то — 120 000. Запорожцы обращаются в полицию, но не у всех есть хоть какие-то документы о покупке тура, потому что постоянные клиенты знали директора и доверяли ей. По словам пострадавших, им стало известно, что Квашенкина уехала из Украины и удалила свои страницы во всех социальных сетях. Офис турфирмы на сегодня закрыт, телефон Веры Квашенкиной не отвечает.

На Днепропетровщине разоблачили миллионную мошенническую схему завладения металлоломом (фото). Об этом сообщает "Днепр Час". Преступники заменили 8 железнодорожных вагонов с 500 т металлолома на мусор. Груз прибыл в цех металлургического предприятия Кривого Рога. Во время проверки сотрудники компании обнаружили вместо металлолома в вагонах мусора - проволоку, штамповку и прочее. Также мошенники перекрасили вагоны и заменили на них номера. В дальнейшем похищенные вагоны с металлоломом были обнаружены на железнодорожной станции в Кривом Роге. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В рамках досудебного расследования полиция устанавливает всех лиц, причастных к мошеннической схеме. За совершенное преступление им грозит от 3-х до 8 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, на Полесье из-за плохой погоды без света осталось 35 населенных пунктов.

Кроме того, под Запорожьем обрушился мост.