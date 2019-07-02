Новости регионов: в Херсонской области сгорело 4,5 га пшеницы, а на Полесье непогода оставила без света 35 населенных пунктов

Мокрые полы, грязная посуда и сломанные краны: будни лагеря "Салют", в котором отравились дети. Об этом сообщают "Николаевские новости". Перед проверкой администрация срочно переселяет детей из "убитых" комнат. Видео, во всей красе демонстрирующее быт отдыхающих в детском оздоровительном лагере "Салют" в Коблево опубликовал исполнительный директор Союза потребителей Украины (СПУ) Максим Несмиянов. Шокирующие условия "содержания" показали сами ребята. Убогая мебель, столетняя грязная сантехника с выпадающим краном, ужасающее меню и грязная посуда в столовой. В таком интерьере вполне можно снимать сериалы времен "Чернобыля" - ничего не изменилось… Максим утверждает, что сейчас в лагере идет срочная уборка. Ребят из самых "убитых" комнат срочно переселяют. В сети нет цен на путевки в этот лагерь. Но в комментариях пишут, что "дерут, как за Артек". Так что можно смело говорить, что массовое отравление детей – это не трагическая случайность, а, увы, неизбежная закономерность.

В Днипре медики спасают пострадавших от взрыва гранаты детей. Об этом сообщает "Днепр Час". В детской больнице на улице Космической в ​​Днипре были прооперированы пострадавшие от взрыва гранаты дети. Об этом в "Фейсбуке" пишет председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов. Медики достали крупные обломки гранаты из брюшной полости одного раненого ребенка "Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови ... Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных! На данный момент помощь не нужна! Молимся за жизнь и здоровье детей!", - сообщает Пригунов. По состоянию на утро 2 июля 16- летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, его состояние стабильное. 5-летний мальчик - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать. Напомним, что в селе Пашена Балка Днепровского района на детской площадке взорвалась, предварительно, граната из подствольного гранатомета. Взрывом были ранены шестеро детей.

Отдых на Азовском море: папа-блогер чуть не прозевал сына. Об этом сообщает "Наше місто". Во время записи очередного видео по проверке баз отдыха в Кирилловке блогер и отец Вадим Терещенко чуть не потерял сына. На видео видно, как мальчик лет 7-8 перевернулся с надувной акулы и упал в воду. Глубина была достаточно большой для ребенка. Сын своими силами, барахтаясь в воде, смог выгрести на приемлемую глубину. Отец даже не заметил происходящего. Он просто продолжил снимать видео.

На Сумщине более 70 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщает "Ваш шанс". В результате ливней и шквального ветра 1-2 июля состоялись временные аварийные обесточивания в северной и западной частях Сумской области. По состоянию на утро 2 июля обесточенными были 73 населенных пункта (4 воздушные линии 35 кВ и 30 воздушных линий 10 кВ). Больше всего пострадали от непогоды Шосткинский, Ямпольский, Серединобудский, а также частично Конотопский, Кролевецкий, Роменский и Глуховский районы. Основная причина обесточиваний - обрыв линий электропередачи из-за падения веток и деревьев. Специалисты ПАО "Сумыоблэнерго" работают над тем, чтобы ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на 12:00 2 июля энергетики восстановили электроснабжение 20 населенных пунктов в Сумской области. Обесточенными пока остаются 53 населенных пункта (2 воздушные линии 35 кВ и 22 воздушные линии 10 кВ).

В Николаеве упавшая ветка полностью заблокировала движение транспорта на проспекте. Об этом сообщают "Новости N". На проспекте Богоявленском в Николаеве, в районе остановки Заводоуправление, рухнула большая ветка старого дерева. Упавшая ветка полностью перекрыла две полосы движения по проспекту, со стороны Широкобальского путепровода, в направлении ул. Космонавтов. Из-за происшествия образовалась огромная автомобильная пробка, так как препятствие приходится объезжать по встречной полосе.

Последствия поражают: Гроза наделала беды на Полесье. Об этом сообщает "Ого". В первый день июля в Ровенской области непогода потрощила деревья, разрушила более десятка электрических линий и нанесла ущерб частным хозяйствам. Стихия наделала беды в Заричненском, Дубровицком, Рокитновском районах и задела Костопольский район Ровенской области. Последствия стихии впечатляют - 14 обесточенных линий 10 кВ, 4 линии 35 кВ - без электроснабжения остались 35 населенных пунктов, а также три - частично. Сильный ветер поломал деревья, вызвал многочисленные обрывы электросетей. Энергетики контролируют ситуацию и работают над восстановлением электроснабжения - всеми необходимыми материалами обеспечены. В то же время привлекаются дополнительные аварийные бригады, спецтехника, электроопоры - для попыток восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

На Херсонщине сгорело 4,5 га пшеницы. Об этом сообщает "Гривна". На пункт связи 3-го Государственного пожарно-спасательного подразделения пгт Нововоронцовка поступило сообщение, что за пределами поселка вблизи улицы Гирлянская сильное задымление у лесополосы и поля. Об этом сообщает ГосЧС в Херсонской области. На место вызова сразу же выехал дежурный расчет подразделения. По прибытию установлено, что горит поле пшеницы. Пожар был локализован в 11:25, а ликвидирован в 11:50 с недопущением распространения огня на остальные хлебные массивы. Тем самым удалось спасти около 30 га пшеницы. Площадь пожара составила 4.5 га. Всего с начала уборочной кампании в области зафиксировано 6 случаев возгорания зерновых полей, общей площадью 25 га.

Спасатели обращаются к населению и гостям области с просьбой соблюдать основные правила пожарной безопасности в экосистемах, не выбрасывать окурки и мусор на обочине дорог, не использовать открытый огонь у хлебных массивов.

За ночь обнаружили 10 пьяных водителей. Один из них "заработал" 7 админматериалов. Об этом сообщает "20 хвилин Вінниця". Этой ночью патрульные составили административные материалы на 10-х пьяных водителей. Один из них устроил гонки и ссору с "копами". В результате мужчина получил 4 постановления и 3 протокола. Десять нетрезвых водителей обнаружили в ночь с 1 на 2 июля. Об этом в Фейсбук пишет Патрульная полиция Винницкой области. Об одном из случаев полицейские написали подробно. - Особенно вызывающе вел себя руководитель Opel Vectra, автомобиль которого инспекторы патрульной полиции заметили около 1 часа ночи на улице Липовецкой. Водитель легковушки совершал маневры, не включая указателей поворота. Полицейские попытались остановить нарушителя, и на сигналы об остановке он не реагировал, двигаясь с многочисленными нарушениями ПДД. Инспекторы продолжили преследование и путем блокирования автомобиля водителя остановили на улице Гонты. У 38-летнего руководителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нечеткое произношение, покраснение лица. Ему предложили пройти освидетельствование на месте остановки. В ответ гражданин попытался убежать, совершая злостное неповиновение и употребляя нецензурную брань, - говорится в сообщении. Инспекторам все же удалось уговорить мужчину пройти осмотр в медицинском учреждении, но непосредственно в наркодиспансере он отказался от прохождения освидетельствования в присутствии врача-нарколога. В результате на мужчину составили четыре постановления: по части 2 статьи 122 КУоАП - неиспользование указателей поворота, по статье 122-2 КУоАП - не остановка по требованию, по части 1 статьи 126 КУоАП - непредъявление документов, по части 4 статьи 126 КУоАП - лишен права управления. А также протоколы: по статье 130 КУоАП - управление навеселе, по статье 173 КУоАП - мелкое хулиганство, по статье 185 КУпАП - злостное неповиновение работникам милиции.