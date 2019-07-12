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12 июля 2019, пятница, 07:30 178
Медицина 2019-07-12T08:00:02+03:00
Українські Новини
Исследователи развенчали миф о популярных врачебных практиках

Исследователи развенчали миф о популярных врачебных практиках

Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

Обращаясь к врачу, люди ожидают получить помощь, которая поможет избавиться от недуга, но не всегда общепринятые практики являются правильными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ульяна Супрун, ссылаясь на результаты исследований.

Таким образом, некоторые примеры приведены ниже:

  • Добавки омега уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Безусловно, употребление жирной рыбы снижает риск болезней сердца, но в тоже время, добавки омега-3 не уменьшает смертности от них.
  • Если ребенок болен астмой, то родителям стоит очищать жилье от всевозможных раздражителей. В исследовании говорится, что чистота никак не влияет на астму, а ранний контакт ребенка с антигенами защищает от развития астмы.
  • Гаджеты, которые считают калории помогают при похудении. Это неверно, так  как исследования показали, что больше помогают традиционные способы похудения, чем занятия с гаджетами.
  • Препараты на основе гинкго билоба защищают от ухудшения памяти или деменции. К сожалению, исследования в США опровергли, что добавка помогает от этих недугов.
  • В случае повреждения коленного мениска может помочь только операция. В случае возникновения этого недуга не обязательно делать операцию. В большинстве случаев может помочь физиотерапия. Исследования показали, что люди, которые делали операцию и занимались физиотерапией - получали положительные результаты в борьбе с недугом.

Таким образом, важно, чтобы врачи использовали надежные источники и каждый совет был научно подтвержден.

Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун дала совет, как питаться здоровой пищей недорого. Также она опровергла мифы о кори.

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