Исследователи развенчали миф о популярных врачебных практиках

Обращаясь к врачу, люди ожидают получить помощь, которая поможет избавиться от недуга, но не всегда общепринятые практики являются правильными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ульяна Супрун, ссылаясь на результаты исследований.

Таким образом, некоторые примеры приведены ниже:

Добавки омега уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Безусловно, употребление жирной рыбы снижает риск болезней сердца, но в тоже время, добавки омега-3 не уменьшает смертности от них.

Если ребенок болен астмой, то родителям стоит очищать жилье от всевозможных раздражителей. В исследовании говорится, что чистота никак не влияет на астму, а ранний контакт ребенка с антигенами защищает от развития астмы.

Гаджеты, которые считают калории помогают при похудении. Это неверно, так как исследования показали, что больше помогают традиционные способы похудения, чем занятия с гаджетами.

Препараты на основе гинкго билоба защищают от ухудшения памяти или деменции. К сожалению, исследования в США опровергли, что добавка помогает от этих недугов.

В случае повреждения коленного мениска может помочь только операция. В случае возникновения этого недуга не обязательно делать операцию. В большинстве случаев может помочь физиотерапия. Исследования показали, что люди, которые делали операцию и занимались физиотерапией - получали положительные результаты в борьбе с недугом.

Таким образом, важно, чтобы врачи использовали надежные источники и каждый совет был научно подтвержден.

Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун дала совет, как питаться здоровой пищей недорого. Также она опровергла мифы о кори.