За три года Львовская табачная фабрика не купила ни одной акцизной марки для сигарет, - СМИ

За 2016-2018 года ни одно предприятие во Львовской области не купило ни одной марки акцизного налога для производства сигарет (УКТ ВЭД 2402 20 9010 и 2402 20 9020 - сигареты с фильтром и без фильтра). Но при этом за три года во Львовской области было произведено почти 5 млрд. штук сигарет.

Об этом официально сообщила Государственная фискальная служба в ответ на депутатский запрос, пишет ESPRESO.TV.

Единственный производственный комплекс во Львовской области, который может производить сигареты в промышленных масштабах – это Львовская (Винниковская) табачная фабрика (ЛТФ). Хотя данная фабрика много раз меняла название, но речь идет о производственном комплексе в г. Винники (Львовская область).

4 июля 2019 г. на данной фабрике прошли обыски Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований при участии Государственной фискальной службы.

Как сообщает РБК-Украина, наиболее вероятная причина обысков – контрабанда табачных изделий и неуплата налогов.

Официальная информация ГФС по количеству проданных акцизных марок за 2016-2018 гг. подтверждает данные обвинения. Ведь производить и продавать сигареты без акцизных марок в Украине незаконно.

Кроме того, информация ГФС косвенно подтверждает результаты журналистских расследований о махинациях на Львовской табачной фабрике с наклеиванием акцизных марок, предназначенных для сигарилл, на пачки с сигаретами.

Действительно, в некоторые месяца 2016 и 2017 гг. ГФС фиксировала покупку львовским предприятием акцизных марок для сигарилл (код 2402 10 0000).

По подсчетам журналистов "Украинской правды", подобные махинации позволяют Львовской табачной фабрике нелегально "экономить" более 14 грн. акциза на каждой (!) пачке сигарет.

По подсчетам экспертов, ежегодный объем потерь госбюджета на этой теневой схеме составляет более 4 млрд. гривен. Это в разы превышает объем акциза, который Львовская табачная фабрика уплатила за предыдущие три года.