За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ

За 2016-2018 роки жодне підприємство у Львівській області не купило жодної марки акцизного податку для виробництва сигарет (УКТ ЗЕД 2402 20 9010 та 2402 20 9020 - сигарети з фільтром і без фільтру). Але при цьому за три роки у Львівській області було вироблено майже 5 млрд. штук сигарет.

Про це офіційно повідомила Державна фіскальна служба у відповідь на депутатський запит, пише ESPRESO.TV.

Єдиний виробничий комплекс у Львівській області, який може виробляти сигарети в промислових масштабах – це Львівська (Винниківська) тютюнова фабрика (ЛТФ). Хоча дана фабрика багато разів змінювала назву, але йдеться про виробничий комплекс у місті Винники (Львівська область).

4 липня 2019 року на даній фабриці пройшли обшуки Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань за участю Державної фіскальної служби.

Як повідомляє РБК-Україна, найбільш імовірна причина обшуків - контрабанда тютюнових виробів і несплата податків.

Офіційна інформація ДФС за кількістю проданих акцизних марок за 2016-2018 рр. підтверджує дані звинувачення. Адже виробляти і продавати сигарети без акцизних марок в Україні незаконно.

Крім того, інформація податкової побічно підтверджує результати журналістських розслідувань про махінації на Львівській тютюновій фабриці з наклеюванням акцизних марок, призначених для сигарил, на пачки з сигаретами.

Справді, в деяких місяцях 2016 і 2017 рр. ДФС фіксувала купівлю львівським підприємством акцизних марок для сигарил (код 2402 10 0000).

За підрахунками журналістів "Української правди", подібні махінації дозволяють Львівській тютюновій фабриці нелегально "економити" понад 14 грн. акцизу на кожній (!) пачці сигарет.

За підрахунками експертів, щорічний обсяг втрат держбюджету на цій тіньовій схемі становить понад 4 млрд. гривень. Це в рази перевищує обсяг акцизу, який Львівська тютюнова фабрика сплатила за попередні три роки.