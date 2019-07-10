"Дарница" прошла аудит на соответствие требованиям GMP

Фармацевтическая компания "Дарница" прошла инспекцию Государственной службы по контролю за лекарственными средствами и оборотом наркотических веществ, в очередной раз подтвердив свое соответствие требованиям Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP).

Как сообщает пресс-служба "Дарницы", компания получила сертификат сроком от трех лет, который распространяется на все участки производства готовых лекарственных средств.

"Дарница" инвестировала в построение системы качества и соответствие требованиям GMP более 200 млн евро. Ежегодно компания направляет 10% валового дохода на разработки и исследования, проекты автоматизации производства и диджитализации процессов", - прокомментировал генеральный директор компании Андрей Обризан.

Пресс-служба добавляет, что только за последние три года "Дарница" получила пять положительных заключений о соответствии требованиям GMP от регуляторных органов Украины, Беларуси и стран Евросоюза. Первый подобный сертификат был получен в 2003 году.

GMP – общепризнанный мировой стандарт сертификации фармацевтических производств. Для европейского рынка он является обязательным. В Украине GMP гармонизирован с действующими стандартами Европейского Союза.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Конечным бенефициаром компании является Глеб Загорий.