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10 июля 2019, среда, 14:18 594
Судебная власть 2019-07-10T16:31:40+03:00
Українські Новини
Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария

Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария

Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Киевский апелляционный суд оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В конце июня суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского районного суда Киева от 10 апреля о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование в прокуратуру (согласно положений Уголовного кодекса 1960 года), отмене его розыска и ареста.

Прокуратура требовала от суда признать виновным видеоблогера в применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане MacDonalds в Киеве в мае 2011 года.

Прокуратура не согласилась с судом первой инстанции и подала апелляцию.

Сторона обвинения утверждала, что Шарий не получил полный статус политического беженца в Литве и Нидерландах в рамках рассматриваемого уголовного дела.

Также прокуратура отметает доводы в фальсификации указанного дела.

Апелляционный суд отказал прокуратуре и отклонил жалобу, отметив, что место проживания Шария установлено, так как он получил политубежище в Литве.

При этом никаких данных, что правоохранители предпринимали какие-либо действия для установления точного места проживания подсудимого в этой стране, суду предоставлены не были.

Суд счел, что прокуратура обязана на стадии дополнительного расследования установить такие данные.

Также прокуратура, по мнению суда, должна проверить заявления о политических мотивах преследования блогера в Украине.

Апелляционный суд не обнаружил существенных нарушений в постановлении суда первой инстанции и отказал прокуратуре в его отмене.

Таким образом, решение суда об отмене розыска и заочного ареста Шария вступило в силу.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады.

10 апреля Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблогера, экс-журналиста Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

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