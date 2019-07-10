Путин заявил, что Обама не выполнил тайные договоренности по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году во время телефонного разговора с экс-президентом США Бараком Обамой были достигнуты договоренности касательно Украины, которые американская сторона не исполнила. Об этом Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", пишет российское агентство ТАСС.

Так, режиссер спросил у Путина о телефонном разговоре с Бараком Обамой, якобы состоявшемся во время драматичных событий на Майдане в Киеве в 2014 году. Однако глава российского государства отказался рассказать детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]", - сказал Путин.

Однако Путин утверждает, что договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил он.

Также говоря о перспективах российско-украинских отношений, Путин повторил старый пропагандисткий тезис, что ухудшение отношений якобы было спровоцировано "госпереворотом в Киеве в 2014 году".

"И вторая часть - это пропаганда действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий", - отметил Путин.

Как сообщали Українські Новини, Путин заявил, что РФ неизбежно сблизится с Украиной в фильме "В борьбе за Украину".

Ранее стало известно, что Стоун снимет фильм о Януковиче, чтобы рассказать Западу правду о Майдане.