Путін заявив, що Обама не виконав таємні домовленості щодо України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в 2014 році під час телефонної розмови з екс-президентом США Бараком Обамою були досягнуті домовленості щодо України, які американська сторона не виконала. Про це він розповів в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну для фільму "У боротьбі за Україну", пише російське агентство ТАСС.

Так, режисер запитав у Путіна про телефонну розмову з Бараком Обамою, яка нібито відбулася під час драматичних подій на Майдані в Києві у 2014 році. Однак глава російської держави відмовився розповісти деталі тієї бесіди, пославшись на її конфіденційний характер.

"Ви знаєте, Обама вже не президент, але тим не менш, є певні речі, про які ми не говоримо", - сказав Путін.

Проте Путін стверджує, що домовленості, які були досягнуті в цій телефонній розмові, з американської сторони не були виконані.

"Я б на цьому обмежився, не став би в деталі вдаватися", - додав він.

Також говорячи про перспективи російсько-українських відносин, Путін повторив стару пропагандистську тезу, що погіршення відносин нібито було спровоковано "держпереворотом у Києві у 2014 році".

"І друга частина - це пропаганда чинної влади України, які виставляють Росію винуватицею всіх трагічних подій, які послідували за цим", - зазначив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив, що РФ неминуче зблизиться з Україною у фільмі "У боротьбі за Україну".

Раніше стало відомо, що Стоун зніме фільм про Януковича, щоб розповісти Заходу правду про Майдан.